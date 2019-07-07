Немецкие социологи: Не все мигранты стремятся в Европу

"Европа - главная цель мигрантов? Будущее глобальной миграции" - под таким заголовком обнародовано обширное исследование, которое провели ученые Берлинского института народонаселения и развития под руководством его директора Райнера Клингхольца.

В этом труде указывается, что ныне по всему миру насчитывается около 750 миллионов взрослых людей, которые охотно бы перебрались со своей родины в другие страны. В беседе с корреспондентом портала Spiegel Online господин Клингхольц уточняет: однако далеко не все из них предпринимают такой шаг. Ведь переезд в другую страну требует тщательной подготовки - надо и деньги копить, и визы запрашивать и другие формальности соблюсти. А это не каждому под силу и по карману. По данным исследования, к переселению готовы только 23 миллиона человек в год, да и то не все из них решаются отправиться в путь.

На вопрос, из каких регионов наблюдается наиболее многочисленная миграция, Клингхольц отметил, что это, прежде всего, африканские страны южнее Сахары, там почти треть населения мечтает эмигрировать. К слову, по этому показателю не отстают и страны Европейского союза. Однако такая, горизонтальная миграция внутри союза - вещь вполне нормальная. Ведь большинство мигрантов главным образом жители стран ЕС. Например, какие-то болгары перебираются в Германию, а некоторые немцы предпочитают жить и работать, скажем, в Австрии. Но самое удивительное, что меньше всего желающих эмигрировать в азиатских странах - всего 10 процентов.

Что же до последних скандалов вокруг спасения по сути, нелегальных беженцев, суда с которыми никак не могут получить добро на причаливание в европейских портах, то на этом основании, считает ученый, нельзя делать вывод, что все мигрирующие африканцы грезят Европой. Мы выяснили, что две трети из них остаются в странах своего региона. А в Старый свет добираются в основном молодые люди 20-30 лет, неплохо образованные и отнюдь не бедные. А бедные, как бы они ни стремились в Европу, не могут себе этого позволить.

Тем не менее, чтобы сократить нелегальную миграцию, Европе необходимо оказать посильную помощь развивающимся странам - будь то в совершенствовании системы образования или экономики. Вот тогда число беженцев может снизиться. Правда, например, в Африке, на это потребуются десятилетия, считает Клингхольц.

В качестве примера успешности такого подхода ученый приводит Эфиопию. В последние годы эта страна добилась самых положительных результатов среди африканских государств в своем развитии. В частности, там появилось много новых рабочих мест.

Если говорить о миграции в целом, то Клингхольц считает, что без нее Европе не обойтись. Ведь, например, в Германии за грядущие 15 лет из-за выхода на пенсию нынешнего поколения число трудоспособного населения сократится примерно на пять миллионов человек. Так что потребуются рабочие руки извне. Это, впрочем, касается и других европейских стран. Так что отгораживаться заборами от мигрантов, наверное, не стоит. Просто европейским политикам надо попытаться найти оптимальный баланс между запретом на миграцию и наймом на работу квалифицированных приезжих, заключает Клингхольц.