Немецкие социологи: Не все мигранты стремятся в Европу

Новости

Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 17:48
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 17:42
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 17:35
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 17:02
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 17:02
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 16:24
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 16:20
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 16:18
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет 16:00
Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения 15:45
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским 15:24
Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе 15:12
Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях 14:46
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе 14:30
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 14:28
В Болгарии разработают кулинарно-лингвистическую карту страны 14:25
Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства 14:20
Hyundai i30 N: кто будет покупать хот-хэтч за 2,3 млн рублей 14:15
Лукашенко: Праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы 13:40
В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек 13:27
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж 13:21
Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:15
В Краснодаре врачи удалили пациентке сразу две опухоли 12:38
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира 12:23
Путин направил приветствие участникам встречи ветеранов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 17:15
Рубрика: В мире

Немецкие социологи: Не все мигранты стремятся в Европу

Текст: Юрий Ершов
"Европа - главная цель мигрантов? Будущее глобальной миграции" - под таким заголовком обнародовано обширное исследование, которое провели ученые Берлинского института народонаселения и развития под руководством его директора Райнера Клингхольца.

В  этом труде указывается, что ныне по всему миру насчитывается около 750 миллионов взрослых людей, которые охотно бы перебрались со своей родины в другие страны. В беседе с корреспондентом портала Spiegel Online господин Клингхольц уточняет: однако далеко не все из них предпринимают такой шаг. Ведь переезд в другую страну требует тщательной подготовки - надо и деньги копить, и визы запрашивать и другие формальности соблюсти. А это не каждому под силу и по карману. По данным исследования, к переселению готовы только 23 миллиона человек в год, да и то не все из них решаются отправиться в путь.

На вопрос, из каких регионов наблюдается наиболее многочисленная миграция, Клингхольц отметил, что это, прежде всего, африканские страны южнее Сахары, там почти треть населения мечтает эмигрировать. К слову, по этому показателю не отстают и страны Европейского союза. Однако такая, горизонтальная миграция внутри союза - вещь вполне нормальная. Ведь большинство мигрантов главным образом жители стран ЕС. Например, какие-то болгары перебираются в Германию, а некоторые немцы предпочитают жить и работать, скажем, в Австрии. Но самое удивительное, что меньше всего желающих эмигрировать в азиатских странах - всего 10 процентов.

Фото: Екатерина Забродина
Что думают немцы о миграционном кризисе три года спустя

Что же до последних скандалов вокруг спасения по сути, нелегальных беженцев, суда с которыми никак не могут получить добро на причаливание в европейских портах, то на этом основании, считает ученый, нельзя делать вывод, что все мигрирующие африканцы грезят Европой. Мы выяснили, что две трети из них остаются в странах своего региона. А в Старый свет добираются в основном молодые люди 20-30 лет, неплохо образованные и отнюдь не бедные. А бедные, как бы они ни стремились в Европу, не могут себе этого позволить.

Тем не менее, чтобы сократить нелегальную миграцию, Европе необходимо оказать посильную помощь развивающимся странам - будь то в совершенствовании системы образования или экономики. Вот тогда число беженцев может снизиться. Правда, например, в Африке, на это потребуются десятилетия, считает Клингхольц.

В качестве примера успешности такого подхода ученый приводит Эфиопию. В последние годы эта страна добилась самых положительных результатов среди африканских государств в своем развитии. В частности, там появилось много новых рабочих мест.

Если говорить о миграции в целом, то Клингхольц считает, что без нее Европе не обойтись. Ведь, например, в Германии за грядущие 15 лет из-за выхода на пенсию нынешнего поколения число трудоспособного населения сократится примерно на пять миллионов человек. Так что потребуются рабочие руки извне. Это, впрочем, касается и других европейских стран. Так что отгораживаться заборами от мигрантов, наверное, не стоит. Просто европейским политикам надо попытаться найти оптимальный баланс между запретом на миграцию и наймом на работу квалифицированных приезжих, заключает Клингхольц.

В мире Европа Германия Беженцы в Европе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж