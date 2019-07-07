Получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, 45 процентов россиян, которые приняли участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы "Суперджоб". Около трети из них согласилась.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2016 году, число сотрудников, желающих вернуться чуть снизилось, на 4 процента. А число россиян, получавших предложение вернуться выросло на 6 процентов. Женщины более лояльны к старому месту работы: 30 процентов вернулись бы назад. Среди мужчин таковых лишь 23 процента. Если люди и решаются вернуться назад, то в основном из-за зарплаты. Такое мнение высказали 53 процента опрошенных. По той же причине сотрудники отклоняют предложение вернуться.

Однако психолог Инга Корягина отмечает, что в подавляющем большинстве случаев причиной ухода сотрудника являются разногласия с начальством. Это может быть не какой-то явный конфликт. Просто сотрудник чем-то недоволен (зарплатой, обязанностями, нагрузкой) и в той или иной манере пытается донести свое недовольство до начальников, а те его не слышат или не хотят услышать. В такой ситуации если человек и возвращается на прежнее место, то только в том случае, если за время его отсутствия поменялось руководство. "Есть и такой момент. Люди могут переосмыслить личные претензии. Или: все познается в сравнении - хорошо там, где нас нет", - добавляет психолог. Для сотрудников 30-40 лет важен и ребрендинг прежнего места работы: интересный международный проект, расширение полномочий сотрудников.

Как же поступать, если бывший работодатель зовет вернуться? Эксперты "Суперджоба" советуют взвесить все "за" и "против". "Если в старую компанию вас позвали на более высокую должность, например, руководителя, то такое предложение может стать отличной возможностью продвинуться по карьерной лестнице", - отмечают в "Суперджобе".

Но если причины неудовлетворенности на прежнем месте работы не устранены, возвращение, вероятнее всего, окажется шагом назад в карьерном плане. А также будет давить морально. Да и коллектив коллективу рознь. Иногда люди несдержанно себя ведут, и могут посыпаться замечания вроде того, что возвращаются только неудачники и непрофессионалы, которые нигде больше не пригодились.