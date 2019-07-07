Банк России готов пойти на отмену саморегулирования для финансовых организаций, если они не справятся самостоятельно с решением проблемы мисселинга (навязывания продуктов и услуг с вводом клиента в заблуждение) и недобросовестными продажами. При этом с осени начнется активное обсуждение ввода саморегулирования в банковском секторе.

Сейчас у некредитных финансовых организаций (это в том числе микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды) приняты действующие стандарты продаж и существуют саморегулируемые организации (СРО), следящие за их выполнением. В банковском секторе СРО не существует, но есть две банковские ассоциации, которые выполняют, скорее, лоббистские функции.

Банк России не будет ждать, пока банковское сообщество "созреет" для ввода саморегулирования, заявила на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, уже год обсуждается присоединение банков к стандарту продаж страховых продуктов, напомнила Набиуллина. При этом навязывание клиентам банками инвестиционного страхования жизни (в том числе под видом вкладов) стало самым ярким проявлением и практически синонимом мисселинга.

"Если банковская отрасль не готова брать сама на себя саморегулирование, нам придется заполнять эту брешь. Когда будет готова, будем передавать уже полномочия саморегулирования", - сказала Эльвира Набиуллина. Такая позиция может не понравиться участникам рынка, но у Банка России есть определенная законом задача - защищать права потребителей, напомнила глава ЦБ.

Другой вопрос, который интересует Банк России, работает или не работает саморегулирование там, где оно уже введено. "Для нас это действительно ключевой вопрос. Если не сработает саморегулирование в ряде секторов, мы пойдем на государственное регулирование. Я хочу, чтобы все это понимали. Мы просто не будем терпеть мисселинг и недобросовестные продажи, потому что это подрывает доверие к рынку", - заявила Набиуллина. Вместе с тем, по ее словам, ЦБ готов за ограниченный срок изучить предложения по созданию работающей модели саморегулирования, позволяющей решить проблему недобросовестных продаж.

По словам Набиуллиной, институт СРО работает на тех рынках, где существует много соразмерных участников и у них есть рыночная сила. Однако к банковскому сектору такое определение явно неприменимо. "Опасения возникают там, где очень крупные игроки, сила которых больше, чем у саморегулируемой организации. Здесь нам надо посмотреть, можем ли мы придумать такую форму саморегулирования, все вместе - отрасль и регулятор, для того, чтобы у саморегулируемой организации действительно была возможность, если договорились о стандартах, принуждать", - сказала глава Банка России. Если нет никаких санкций за нарушение, то сила убеждения и исправления будет сильно меньше - это на самом деле вызов, считает Набиуллина.

Как позднее уточнил первый зампред Банка России Сергей Швецов, введение саморегулирования для банков потребует поправок в несколько законов, в том числе ключевой для этой сферы закон "О банках и банковской деятельности".

Впрочем, идея пока только обсуждается, в виде законопроекта не оформлялась, добавил Швецов. Вероятно, первые публичные и конкретные предложения прозвучат на сочинском форуме банковской ассоциации "Россия" в сентябре, следует из слов первого зампреда Центробанка.

Председатель совета ассоциации "Россия" и глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что банки пока относятся к идее создания саморегулируемой организации в секторе сдержанно из-за возможного роста регуляторно-надзорной нагрузки.