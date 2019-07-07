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07.07.2019 08:35
Рубрика: В мире

Палестинец использовал автомобиль для атаки на военных Израиля

На Западном берегу реки Иордан под колесами автомобиля оказались пятеро израильских военных. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко.

Израильские военные задержали палестинского министра

Инцидент произошел в районе населенного пункта Хизма. Находившийся за рулем машины палестинец заметил солдат, стоявших на обочине, и совершил на них наезд. После чего скрылся с места происшествия.

Власти еврейского государства назвали случившееся терактом. Израильские силовики всю ночь искали нападавшего. "Террорист и его отец были задержаны по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности", - говорится в пресс-релизе армии.

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