Президент Ирана назвал санкции США "актом терроризма"

Президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной". Такое мнение он высказал во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Несмотря на введенные ограничения, исламская республика больше года "со стратегическим терпением" пыталась сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана.

"Европейский Союз хочет сохранения СВПД, и мы делаем все возможное в этом направлении", - подтвердил свою позицию французский лидер. Макрон добавил, что Париж готов "удвоить усилия".

В свою очередь Роухани отметил, что последние шаги Тегерана полностью соответствуют ядерной сделке.

Также лидер Ирана намекнул, что отмена санкций может послужить "началом развития" отношений между республикой и другими странами.