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Рубрика: В мире

Президент Ирана назвал санкции США "актом терроризма"

Президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной". Такое мнение он высказал во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Фото: REUTERS
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой

Несмотря на введенные ограничения, исламская республика больше года "со стратегическим терпением" пыталась сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана.

"Европейский Союз хочет сохранения СВПД, и мы делаем все возможное в этом направлении", - подтвердил свою позицию французский лидер. Макрон добавил, что Париж готов "удвоить усилия".

В свою очередь Роухани отметил, что последние шаги Тегерана полностью соответствуют ядерной сделке.

Также лидер Ирана намекнул, что отмена санкций может послужить "началом развития" отношений между республикой и другими странами.

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