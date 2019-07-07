Путин направил приветствие участникам встречи ветеранов

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей юбилейной, 60-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу", - отметил российский лидер.

Традиции боевого братства продолжаются несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю, продолжил президент. И встречи, начало которым было положено в 1959 году, это подтверждают.

"Объединяя фронтовиков, участников подполья и партизанского движения, представителей добровольческих, волонтерских организаций, патриотических клубов, они призваны нести высокую миссию - сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам нашей общей истории", - подчеркнул Владимир Путин.