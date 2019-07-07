Чему учат в Москве будущих учителей

Чтобы заинтересовать нынешних школьников, учителю мало быть ментором, каким был все эти годы. Нужен лидер, готовый вести свой класс к цели. Это основная цель проектного обучения, на которое ориентируются сегодня все столичные школы.

Учителей, как настоящих предпринимателей, готовых создавать дело с нуля, готовят в Московском городском педагогическом университете, который по итогам прошедшего учебного года вошел в топ-100 лучших университетов России по версии журнала Forbes, заняв 91-е место. В основу рейтинга легли три критерия: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников. Что же получается, что скоро учителя оставят свои указки и пойдут из школы в бизнес?

Оказывается, аналитики учитывали и предприимчивость, и изобретательность, готовность учителей создать стартап. А вот уходить они никуда не собираются - свою работу любят и получают за нее стабильно высокую зарплату. Только на старте карьеры средняя зарплата у выпускников МГПУ порядка 90 тысяч рублей, сообщил ректор университета Игорь Реморенко, отвечая на вопрос "РГ". Но предпринимательские навыки будущим учителям не помешают. , уверен проректор по учебной работе МГПУ Дмитрий Агранат.

В вузе ребят учат управлять собой и другими, прививают ценное умение для креативных людей - способность выводить себя из зоны комфорта, а также формировать системное мышление. "Даже в выборе курсов наши студенты учатся самостоятельно принимать решения. К примеру, при поступлении 15% образовательной программы они могут выбрать сами. А вот изменить решение в процессе учебы через полгода или год они не могут, так как должны нести ответственность за сделанный ими же выбор", - говорит он.