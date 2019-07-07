Чему учат в Москве будущих учителей

Новости

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой 00:58
Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту 00:27
Во Франкфурте из-за бомбы эвакуировали более 16,5 тысячи человек 00:16
В Роскачестве рассказали, каким должен быть зерновой хлеб 00:00
В Мексику не пустили еще 14 россиян 07.07.2019
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 07.07.2019
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 07.07.2019
Футболистки из США стали чемпионками мира 07.07.2019
В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек 07.07.2019
Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией 07.07.2019
Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции 07.07.2019
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
Kenzo объявили имя нового креативного директора 07.07.2019
Skoda Yeti за 500 тысяч рублей: выбираем самую беспроблемную версию 07.07.2019
В Южной Корее арестовали россиянина за употребление наркотиков и дебош 07.07.2019
Нового худрука театра Волкова представят в августе 07.07.2019
Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков 07.07.2019
Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 07.07.2019
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 07.07.2019
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 07.07.2019
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 07.07.2019
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 07.07.2019
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 07.07.2019
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 07.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 23:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагог в проекте

Чему учат в Москве будущих учителей
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 146(7904)
Чтобы заинтересовать нынешних школьников, учителю мало быть ментором, каким был все эти годы. Нужен лидер, готовый вести свой класс к цели. Это основная цель проектного обучения, на которое ориентируются сегодня все столичные школы.

Учителей, как настоящих предпринимателей, готовых создавать дело с нуля, готовят в Московском городском педагогическом университете, который по итогам прошедшего учебного года вошел в топ-100 лучших университетов России по версии журнала Forbes, заняв 91-е место. В основу рейтинга легли три критерия: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников. Что же получается, что скоро учителя оставят свои указки и пойдут из школы в бизнес?

Пенсионеры обучают школьников финансовой грамотности

Оказывается, аналитики учитывали и предприимчивость, и изобретательность, готовность учителей создать стартап. А вот уходить они никуда не собираются - свою работу любят и получают за нее стабильно высокую зарплату. Только на старте карьеры средняя зарплата у выпускников МГПУ порядка 90 тысяч рублей, сообщил ректор университета Игорь Реморенко, отвечая на вопрос "РГ". Но предпринимательские навыки будущим учителям не помешают. , уверен проректор по учебной работе МГПУ Дмитрий Агранат.

В вузе ребят учат управлять собой и другими, прививают ценное умение для креативных людей - способность выводить себя из зоны комфорта, а также формировать системное мышление. "Даже в выборе курсов наши студенты учатся самостоятельно принимать решения. К примеру, при поступлении 15% образовательной программы они могут выбрать сами. А вот изменить решение в процессе учебы через полгода или год они не могут, так как должны нести ответственность за сделанный ими же выбор", - говорит он.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж