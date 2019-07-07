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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С кем конкурирует Москва?

Для всех районов столицы разработают мастер-планы развития
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 146(7904)
Московские районы будут благоустраивать по индивидуальным мастер-планам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, презентуя программу "Мой район" на завершившемся в столице Московском урбанистическом форуме-2019.
На форуме показали макет самого высокого жилого здания в Европе. Оно будет построено в "Москва-Сити". Фото: РИА Новости На форуме показали макет самого высокого жилого здания в Европе. Оно будет построено в "Москва-Сити". Фото: РИА Новости
На форуме показали макет самого высокого жилого здания в Европе. Оно будет построено в "Москва-Сити". Фото: РИА Новости

По словам мэра, около 60% жителей района в течение года практически не выезжают в центр столицы. Потому на каждый район нужно смотреть системно - как на отдельный город. У каждого из них должно быть свое лицо: исторические и создаваемые с нуля объекты должны подчеркивать уникальность района. В пример градоначальник привел Южное Бутово, где многое сделано, но по-прежнему не хватает спортивных сооружений, детсадов и школ.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- У нас есть генеральный план развития города - большой, неповоротливый, кондовый. Но нет ни генерального плана, ни мастер-плана развития районов, - говорил мэр. - Поэтому мы решили создать такие мастер-планы для каждого из районов - живые документы, сформированные из предложений горожан и архитекторов. Будем обновлять их с учетом проделанной работы и вновь поступивших предложений.

Каждый район Москвы, считает Собянин, должен иметь пешеходную улицу и фестивальную площадку, бульвар и парк, где местные жители смогут отдыхать и гулять. Модернизация мест, где живут москвичи, уверен мэр, сделает город доброжелательнее.

Обновленная городская среда, по словам Собянина, привлечет инвесторов и окупит вложенные в благоустройство деньги. Российская столица уже конкурирует за людей с другими мегаполисами мира. "Когда мы говорим о Москве, почему-то начинаем противопоставлять ее Нижнему Новгороду, Владимиру, Орлу. Но мы конкурируем не с городами России, - пояснил Сергей Собянин. - Люди, которые не приедут в Москву, приедут в Лондон, Нью-Йорк, Париж и так далее. Мы последний форпост, дальше люди просто окажутся за границей страны".

На каждый столичный район нужно смотреть системно - как на отдельный город

Участники форума - урбанисты и чиновники отмечают схожие с Москвой проблемы и задачи, которые предстоит решать в будущем. Мэр Куала-Лумпура Нор Хишам Ахмад Дахлан, например, обеспокоен ростом населения и увеличением из-за этого дорожных пробок. Поэтому власти малайзийский столицы стремятся развивать общественный транспорт. Начали с отмены платы за проезд. В руководстве города уверены: жители, пусть и не все, постепенно откажутся от личных автомобилей. За счет этого снизятся вредные выбросы в атмосферу. Похожие вызовы стоят и перед Белградом, который мэр Зоран Радойичич называет городом строительных кранов. Там активно возводятся новые здания, строятся магистрали, а машин меньше не становится. "Мы выстраиваем новую иерархию дорог: первое место отдаем пешеходам, последнее - машинам. Из центра на периферию переносим промышленные производства, - рассказал глава сербской столицы. - Планируем строить новые велодорожки и велостанции, где можно было бы сделать перерыв и отдохнуть".

Тем временем

Впервые на полях форума прозвучало время запуска еще одного мегапроекта - Московских центральных диаметров (МЦД). "Первые два диаметра мы запускаем в ноябре этого года", - сообщил замгенерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони. Речь идет об МЦД-1 - Одинцово - Лобня и МЦД-2 - Нахабино - Подольск. То есть уже через 4 месяца новые поезда "Иволга" смогут оценить 3,7 млн жителей Москвы и Подмосковья.

Глава "Мосметростроя" рассказал, когда "салатовая" ветка выйдет за МКАД

В общей сложности два диаметра - это 132 км путей, по которым будут курсировать 39 составов с интервалом движения в часы пик 5-6 минут. С МЦД предусмотрено 27 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железных дорог - покупать отдельный билет не потребуется. Столичные власти обещают, что стоимость проезда не отпугнет пассажиров. "Мы уже близки к тому, чтобы до конца выработать и опубликовать тарифную систему, которая будет работать на диаметрах. Идут последние согласования с Московской областью", - сказал глава дептранса Максим Ликсутов. По его словам, сначала новые составы будут ходить вместе с пригородными электричками. Но к 2025 году, когда все линии, связанные с МЦД, сделают как минимум четырехпутными, их разделят. К тому же сроку планируется полностью сдать и три других диаметра - Зеленоград - Раменское (МЦД-3), Апрелевка - Железнодорожный (МЦД-4) и Пушкино-Домодедово (МЦД-5). Запуск всего проекта позволит разгрузить всю транспортную систему Москвы на 10-12%.

За последние 9 лет число автомобилей в столице увеличилось более чем на треть, а количество производимых ими вредных выбросов, наоборот, сократилось - с миллиона до 780 тысяч тонн в год. А с 2021-го Москва обещает полностью отказаться от закупок дизельного общественного транспорта.

Подготовил Иван Пышечкин

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