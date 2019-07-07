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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Словом и делом

"Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Партия "Единая Россия" займется кадрами, создаст правозащитный центр и наладит систему обратной связи с гражданами по реализации национальных проектов. Эти и другие предложения премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев поддержал по итогам политической конференции "ЕР" в Москве.

Тон конференции Дмитрий Медведев задал в своей статье, опубликованной накануне. Будущую "ЕР" он видит мобильной, активной, открытой, в буквальном смысле служащей народу.

"Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать", - писал председатель "Единой России". На слуху почему-то чаще оказываются представители партии, которые допускают чванство и хамство в отношении людей.

Фото: РИА Новости
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На протяжении двух дней участники конференции искали новые форматы взаимодействия с гражданами и собственной работы, а в пятницу на пленарном заседании, прошедшем в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов, партия подвела итоги мозгового штурма. Дмитрий Медведев попросил отразить их в резолюции конференции и представить документ ему на подписание.

Председатель "Единой России" хочет, чтобы партия занялась кадрами. "Мы должны продвигать лучших, причем учитывая необходимость повышения эффективности всего депутатского корпуса", - считает он. Поэтому кандидатов, желающих идти на выборы под знаменами "единороссов", обяжут публиковать свои инициативы. Соответствующие изменения внесут в регламент процедуры предварительного голосования, который "ЕР" использует для отбора кандидатов.

"Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать те инициативы, ради которых они и хотят участвовать в выборах", - пояснил Медведев. Таким образом моральное обязательство кандидатов приобретет письменный характер и сама партия будет понимать, с чем идет конкретный кандидат.

Низкий уровень информированности граждан о нацпроектах - проблема самого правительства и "Единой России"

При подаче документов на участие в предварительном голосовании к заявителям предъявят новые требования. В онлайн-заявке, рассказал заместитель секретаря Генерального совета "ЕР", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, придется указать ключевые инициативы, ради которых кандидаты идут во власть, примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона.

Партия в целом и каждый ее член берут курс на большую открытость. Дмитрий Медведев считает правильным партийные решения проводить через общественные обсуждения. "В современном мире, когда подчас любой человек не способен разобраться в информационном потоке, когда на голову людей выливается огромное количество информации, крайне важно, чтобы эту информацию от "Единой России" доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, тогда позиция нашей партии будет гораздо более понятна людям", - полагает премьер.

Фото: iStock
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"Единороссы", например, признали, что плохо доносят до граждан важность национальных проектов. Уровень информированности населения о том, что происходит с нацпроектами, очень низкий, констатировал премьер, и это общая проблема: проблема исполнительной власти, депутатов и даже "ЕР", поскольку она определила своим приоритетом реализацию нацпроектов.

"Это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем", - подчеркнул Медведев. Он призвал "единороссов" активнее доносить до граждан суть нацпроектов. Это можно делать лично, через СМИ, в Интернете. "Но люди должны знать, что в целом делает страна, чтобы идти вперед", - добавил премьер.

Заодно "единороссы" хотят наладить обратную связь с гражданами, чтобы они с мест рассказывали, какие результаты приносят нацпроекты. Председателя партии коротко познакомили со специально созданным для этого сервисом "Нацпроекты глазами людей". "Все национальные проекты задуманы для того, чтобы лучше людям жилось. Если и смотреть на них, то глазами тех, на кого они ориентированы. Точно не глазами того или иного ведомства", - поддержал премьер-министр.

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