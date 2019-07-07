Калужская область отпраздновала 75-летие

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования Калужской области и ее официальных символов.

На протяжении длительного времени под руководством губернатора Анатолия Артамонова Калужская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны, являясь территорией с благоприятным экономическим климатом.

На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость, инициативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы.

В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.

"От имени депутатов городской думы города Калуги поздравляю всех калужан с 75-летием образования Калужской области и выражаю слова благодарности губернатору, правительству и законодательному собранию Калужской области за постоянное внимание к областному центру. Только за последние годы в Калуге появились новые школы, детские сады, построен Южный обход, начато строительство Северного обхода, - обратился к жителям глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. - Желаю всем здоровья, мира и добра, благополучия и процветания, сохранения и приумножения славных традиций и искренней гордости за свой родной край!"