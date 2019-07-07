Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу

Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.

- Необычное обращение с ребенком 5 июля обнаружили проверяющие из районного отдела по работе с приемными семьями. В семье, куда они пришли, один ребенок свой, еще один усыновлен и шестеро - под опекой, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева. У столба во дворе был выставлен подопечный ребенок, сейчас он в больнице. Остальные дети помещены в реабилитационный центр.

Семья приехала в Юрьевское около года назад и до сих пор числилась положительной. Собственное расследование проводит аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе.

- Семья прибыла из Московской области и проживает у нас временно. По итогам проверки будет вынесено заключение, мы отправим его в государственные органы, - сообщил ТАСС омбудсмен Михаил Крупин.