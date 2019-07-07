В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, сейчас Москва находится в холодной части циклона, который не спешит смещаться от столицы. В него постоянно вливаются холодные фронты. Поэтому температура примерно на 3 градуса отстает от нормы.

В начале следующей недели днем будет 22-23 градуса тепла. К среде похолодает до 18-20 градусов. 11 и 12 июля днем плюс 15-20 градусов. А в следующие выходные, по предварительному прогнозу, плюс 17-22 градуса. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада. Ночи совсем прохладные - от 9 до 14 тепла. И каждый день в течение недели ожидаются кратковременные дожди.

Перемены в погоде в лучшую сторону могут начаться только со второй половины июля, отмечают в Гидрометцентре. Народные приметы тоже тому подтверждение. Можно к ним по-разному относиться, но доля правды в них есть, так как они появлялись не на пустом месте. Это своеобразная народная статистика. 7 июля отмечается праздник Ивана Купалы. По народным приметам, если в этот день идет дождь, то уже совсем скоро наступит сухая и теплая погода.