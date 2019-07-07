В Москве пройдет турнир UFC

Объединенный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о проведении турнира в Москве. Мероприятие состоится 9 ноября.

Подробности турнира, а также имена участников пока неизвестны, но в любом случае приезд самой престижной версии смешанных единоборств в российскую столицу - большое событие. К слову, произойдет подобное не впервые - турниры UFC принимали Москва (15 сентября 2018-го) и Санкт-Петербург (20 апреля 2019-го).

Тем временем в Лас-Вегасе накануне состоялся турнир UFC 239. На нем одним из главных событий стал бой между Хорхе Масвидалем и Беном Аскреном, который оказался самым коротким за всю историю организации. Едва рефери дал команду о начале поединка, как Масвидаль влетел коленом в голову оппонента, а затем добил Аскрена двумя ударами в голову. Вся процедура заняла у него ровно пять секунд, после чего проигравшему потребовались помощь врачей и госпитализация. К счастью, обошлось без тяжелых травм и увечий. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что доселе непобежденный в UFC Аскрен перед боем наговорил много дерзостей и обещал соперника как следует избить. Чем, очевидно, Масвидаля только разозлил.

Кроме того, обсуждаемым стал поединок чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса против Тиаго Сантоса. Обладатель титула выиграл раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47), но такая защита вызвала у публики и экспертов довольно много вопросов. И будущее Джонса уже не выглядит безоблачным. После боя с Сантосом, который называют одним из самых неудачных за всю карьеру чемпиона, он покидал октагон на инвалидной коляске.

Триумф Аманды Нуньес в женском легчайшем весе получился безоговорочным. Холли Холм была повержена в первом же раунде. В свое время Холм стала первой, кто победил легендарную Ронду Раузи. Но от мощного удара ногой в голову от бразильянки Нуньес экс-чемпионку былые заслуги не спасли.