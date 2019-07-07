В Подмосковье завершилась муниципальная реформа

Административная реформа в Подмосковье подошла к логическому концу. Депутаты Мособлдумы приняли закон о преобразовании Ленинского района в городской округ. Больше муниципальных районов на территории области нет.

В 2014-м, когда реформа только начиналась, в Подмосковье было 36 районов и столько же - городских округов. Теперь, как уточнили "РГ" в областном управлении территориальной политики, будет только 64 городских округа. В области стало на 8 муниципалитетов меньше, потому что отдельные территориальные единицы, превращаясь в городские округа, сливались и объединялись. Так, город Железнодорожный вошел в состав Балашихи, Климовск объединился с Подольском, а Королев - с Юбилейным.

Чем округ лучше района? В районе, состоящем, скажем, из восьми поселений, было восемь бюджетов, столько же администраций с чиновниками и советов депутатов. И хорошо, если все они ладили друг с другом. А если нет - тогда было, как в Солнечногорском районе, где главы тратили силы, время и деньги не на решение насущных вопросов, а на войну между собой. "Начиная реформу, руководство области ставило перед собой две задачи: повысить качество муниципального управления и более рационально расходовать бюджетные деньги. То есть так оптимизировать структуру управления, чтобы было меньше чиновников и больше денег на решение социальных задач", - говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Теперь Московская область состоит из 64 городских округов

В городских округах, которые предполагают наличие одной администрации и совета депутатов на все поселения, денег, сэкономленных на ликвидации лишних чиновников, действительно становится больше. Мытищи, например, в первый же год получили экономию в 296 миллионов рублей, Егорьевск - 79 миллионов, Кашира - 40. Общий эффект от объединения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил в этом году, выступая с традиционным обращением к жителям: "Административная реформа по объединению муниципалитетов в городские округа позволила сэкономить на бюрократических расходах - преобразования сберегают порядка 3,5 миллиарда рублей ежегодно". Это, между прочим, три больших современных школы или четверть тех средств, что область на год выделяет из бюджета на лекарства для льготников.

Но самое, пожалуй, главное - вести хозяйственную деятельность в обновленных подмосковных муниципалитетах стало проще. В районах все жилищно-коммунальное хозяйство было отдано на поселенческий уровень власти. "Но в Подмосковье много крупных муниципалитетов с большим количеством поселений. Найти для каждого из них сильного хозяйственника и грамотного управленца - это даже для столичного региона не самая линейная задача", - продолжает Костин. Вот и рулили, как умели, - и в области было 600 водоканалов, по большей части убыточных. Это отражалось на ежемесячных платежах граждан. Бывало, что у жителей двух домов на одной улице платежи разнились вдвое.

А в городских округах действует единая тарифная политика. И когда, к примеру, мелкий и убыточный климовский водоканал слился с крупным подольским, у жителей Климовска вдруг подешевела вода. И, кстати, проезд по территории всего муниципалитета - транспортные тарифы в границах любого городского округа тоже стали едиными. Были опасения, что главы округов из своих администраций не увидят мелких поселенческих проблем, но, как показала практика, жалоб на то, что в районе жилось лучше, из округов нет.