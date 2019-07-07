В столице растет количество кибер-преступлений

Московской полиции под силу раскрыть самое запутанное преступление, но только если оно совершено не в интернете, где злоумышленники проворачивают мошеннические схемы и с легкостью крадут деньги с банковских карт москвичей. Об этом шла речь на заседании коллегии ГУ МВД России по городу Москве.

Начальник главка Олег Баранов рассказал, что в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество грабежей в столице снизилось на 4,6%, причем квартирных краж зарегистрировано меньше на 111 случаев, а угонов автомобилей - на 229. К сожалению, мошенники становятся изобретательнее и теперь за наживой идут в интернет, где воруют электронные деньги и списывают деньги с банковских счетов горожан. Число таких преступлений продолжает расти и за шесть месяцев с начала года увеличилось на 15%, превысив 2,5 тысячи. "Чтобы раскрывать такие преступления, нужна особая квалификация, наличие навыков работы в современной информационной среде", - сказал Баранов. Он признал, что раскрываемостью таких преступлений столичные округа пока не блещут. К примеру, в ЦАО, где находятся большинство кредитных и финансовых организаций, в первом полугодии раскрыто всего 8 из 623 обманов, а в Северо-Восточном только одно преступление из 188.

Особое внимание правоохранительные органы уделяют борьбе с организованной преступностью. В первом полугодии раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершенных ОПГ, в том числе этнических - 326. Причем задержаны 975 лидеров и активных участников группировок.

Среди приоритетов у полиции остается борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. С начала года удалось раскрыть более 8,4 тысячи злодеяний, из которых в крупном и особо крупном размере - 3325, что на 5% больше, чем в прошлом году. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 461 лицо, а сумма возмещенного ущерба превысила 14,5 млрд руб.

По оценкам Баранова, стабилизируется и миграционная ситуация в столице. За шесть месяцев на учет поставлено 1,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Москва по-прежнему остается городом с самой низкой аварийностью на дорогах. С января по июнь в Москве произошло 4023 аварии, что почти на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в ДТП снизилось на 10%. На треть сократилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей.

Важную роль в профилактике и раскрываемости преступлений играет городская система видеонаблюдения, которая позволила в этом году раскрыть на 14% больше преступлений, среди которых 24 убийства, 47 краж автомобилей, 116 разбойных нападений. На всех 18 тысячах массовых мероприятиях, которые прошли с начала года и в которых приняли участие около 46,3 млн человек, полиция не допустила нарушения порядка. В целом количество преступлений, совершенных на улицах города, сократилось на 3,6 процента. "А благодаря системе распознавания лиц, которую внедрили к чемпионату мира по футболу, удалось задержать 33 преступника, находящихся в федеральном розыске", - отметил Олег Баранов.