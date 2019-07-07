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07.07.2019 14:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев провел совещание на космодроме Восточный

Текст: Иван Егоров
На Дальнем Востоке с начала прошлого года задержаны пять боевиков и 57 их пособников. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании на космодроме Восточный.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Патрушев отметил, что спецслужбы, правоохранительные органы, региональные антитеррористические комиссии уделяют постоянное внимание повышению эффективности работы на этом направлении, принимают превентивные меры.

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"Выявляются и пресекаются попытки проникновения на территорию округа участников международных террористических организаций, ведения вербовочной деятельности и финансирования терроризма",- сообщил Патрушев.

По его данным, за полтора года на Дальнем Востоке было выявлено два преступления террористической направленности, задержано пять участников бандформирований и 57 пособников террористов. За это время были предотвращены два теракта, в том числе, который планировал совершить в общеобразовательном заведении житель Хабаровска. "За этими результатами реально спасенные жизни людей", - подчеркнул Патрушев.

Между тем секретарь Совбеза обратил внимание участников совещания, что остается актуальность гарантированного обеспечения антитеррористической защищенности. Это относится, прежде всего, к критически важным и потенциально-опасным объектам, которых в округе более 950, а также к местам массового пребывания людей, социальным объектам, включая школы и больницы. За пять месяцев было выявлено 5914 нарушений законодательства в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. Наибольшее их число отмечено в Приморском крае, Хабаровском крае и Магаданской области.

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Другая тема была посвящена диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Необычность совещания секретаря Совбеза в том, что оно проходило "в поле" - на космодроме Восточный. Перед его началом все участники во главе с Патрушевым, вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным наблюдали за пуском ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Состоявшийся пуск стал первым с Восточного в этом году и пятым в истории космодрома.

Среди запущенных 33 аппаратов восемь спутников для сбора данных американской системы автоматической идентификации морских судов LEMUR и американский спутник Momentus X1. Вместе с "Метеором-М" на орбиту были выведены спутники дистанционного зондирования Земли из Финляндии, британский спутник DOT-1, израильский спутник NSLSat-1, а также спутники из Швеции, Германии, Франции, Эквадора, Чехии и Эстонии.

После успешного запуска Патрушев поздравил стартовый расчет и отметил важность дальнейшего развития российской космической отрасли.

Уже на совещании Патрушев напомнил, что стратегические цели развития страны в полной мере зависят от того потенциала, которым также обладают предприятия оборонно-промышленного комплекса. "Понимая, что гособоронзаказ будет постепенно снижаться, важно, чтобы этот накопленный в последние годы потенциал и особенно трудовые коллективы были сохранены", - заявил секретарь СБ РФ.

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Поэтому, по его словам, нужно не теряя компетенции в выпуске военной продукции, решить поставленную президентом России задачу: провести диверсификацию производства продукции гражданского и двойного назначения и довести их долю до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. По его данным, на Дальнем Востоке сегодня работают свыше 50 оборонных предприятий, и их вклад в общий объем выпуска гражданской продукции по стране составляет чуть более 5%.

"Поэтому, скажем прямо, задача не легкая", - признался Патрушев, не исключив возможности принятия дополнительных мер государственной поддержки ОПК, в том числе эксклюзивных.

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