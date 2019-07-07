Патрушев провел совещание на космодроме Восточный

Патрушев отметил, что спецслужбы, правоохранительные органы, региональные антитеррористические комиссии уделяют постоянное внимание повышению эффективности работы на этом направлении, принимают превентивные меры.
"Выявляются и пресекаются попытки проникновения на территорию округа участников международных террористических организаций, ведения вербовочной деятельности и финансирования терроризма",- сообщил Патрушев.
По его данным, за полтора года на Дальнем Востоке было выявлено два преступления террористической направленности, задержано пять участников бандформирований и 57 пособников террористов. За это время были предотвращены два теракта, в том числе, который планировал совершить в общеобразовательном заведении житель Хабаровска. "За этими результатами реально спасенные жизни людей", - подчеркнул Патрушев.
Между тем секретарь Совбеза обратил внимание участников совещания, что остается актуальность гарантированного обеспечения антитеррористической защищенности. Это относится, прежде всего, к критически важным и потенциально-опасным объектам, которых в округе более 950, а также к местам массового пребывания людей, социальным объектам, включая школы и больницы. За пять месяцев было выявлено 5914 нарушений законодательства в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. Наибольшее их число отмечено в Приморском крае, Хабаровском крае и Магаданской области.
Другая тема была посвящена диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Необычность совещания секретаря Совбеза в том, что оно проходило "в поле" - на космодроме Восточный. Перед его началом все участники во главе с Патрушевым, вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным наблюдали за пуском ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Состоявшийся пуск стал первым с Восточного в этом году и пятым в истории космодрома.
Среди запущенных 33 аппаратов восемь спутников для сбора данных американской системы автоматической идентификации морских судов LEMUR и американский спутник Momentus X1. Вместе с "Метеором-М" на орбиту были выведены спутники дистанционного зондирования Земли из Финляндии, британский спутник DOT-1, израильский спутник NSLSat-1, а также спутники из Швеции, Германии, Франции, Эквадора, Чехии и Эстонии.
После успешного запуска Патрушев поздравил стартовый расчет и отметил важность дальнейшего развития российской космической отрасли.
Уже на совещании Патрушев напомнил, что стратегические цели развития страны в полной мере зависят от того потенциала, которым также обладают предприятия оборонно-промышленного комплекса. "Понимая, что гособоронзаказ будет постепенно снижаться, важно, чтобы этот накопленный в последние годы потенциал и особенно трудовые коллективы были сохранены", - заявил секретарь СБ РФ.
Поэтому, по его словам, нужно не теряя компетенции в выпуске военной продукции, решить поставленную президентом России задачу: провести диверсификацию производства продукции гражданского и двойного назначения и довести их долю до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. По его данным, на Дальнем Востоке сегодня работают свыше 50 оборонных предприятий, и их вклад в общий объем выпуска гражданской продукции по стране составляет чуть более 5%.
"Поэтому, скажем прямо, задача не легкая", - признался Патрушев, не исключив возможности принятия дополнительных мер государственной поддержки ОПК, в том числе эксклюзивных.