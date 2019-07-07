Патрушев провел совещание на космодроме Восточный

На Дальнем Востоке с начала прошлого года задержаны пять боевиков и 57 их пособников. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании на космодроме Восточный.

Патрушев отметил, что спецслужбы, правоохранительные органы, региональные антитеррористические комиссии уделяют постоянное внимание повышению эффективности работы на этом направлении, принимают превентивные меры.

"Выявляются и пресекаются попытки проникновения на территорию округа участников международных террористических организаций, ведения вербовочной деятельности и финансирования терроризма",- сообщил Патрушев.

По его данным, за полтора года на Дальнем Востоке было выявлено два преступления террористической направленности, задержано пять участников бандформирований и 57 пособников террористов. За это время были предотвращены два теракта, в том числе, который планировал совершить в общеобразовательном заведении житель Хабаровска. "За этими результатами реально спасенные жизни людей", - подчеркнул Патрушев.

Между тем секретарь Совбеза обратил внимание участников совещания, что остается актуальность гарантированного обеспечения антитеррористической защищенности. Это относится, прежде всего, к критически важным и потенциально-опасным объектам, которых в округе более 950, а также к местам массового пребывания людей, социальным объектам, включая школы и больницы. За пять месяцев было выявлено 5914 нарушений законодательства в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. Наибольшее их число отмечено в Приморском крае, Хабаровском крае и Магаданской области.

Другая тема была посвящена диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Необычность совещания секретаря Совбеза в том, что оно проходило "в поле" - на космодроме Восточный. Перед его началом все участники во главе с Патрушевым, вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным наблюдали за пуском ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Состоявшийся пуск стал первым с Восточного в этом году и пятым в истории космодрома.

Среди запущенных 33 аппаратов восемь спутников для сбора данных американской системы автоматической идентификации морских судов LEMUR и американский спутник Momentus X1. Вместе с "Метеором-М" на орбиту были выведены спутники дистанционного зондирования Земли из Финляндии, британский спутник DOT-1, израильский спутник NSLSat-1, а также спутники из Швеции, Германии, Франции, Эквадора, Чехии и Эстонии.

После успешного запуска Патрушев поздравил стартовый расчет и отметил важность дальнейшего развития российской космической отрасли.

Уже на совещании Патрушев напомнил, что стратегические цели развития страны в полной мере зависят от того потенциала, которым также обладают предприятия оборонно-промышленного комплекса. "Понимая, что гособоронзаказ будет постепенно снижаться, важно, чтобы этот накопленный в последние годы потенциал и особенно трудовые коллективы были сохранены", - заявил секретарь СБ РФ.

Поэтому, по его словам, нужно не теряя компетенции в выпуске военной продукции, решить поставленную президентом России задачу: провести диверсификацию производства продукции гражданского и двойного назначения и довести их долю до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. По его данным, на Дальнем Востоке сегодня работают свыше 50 оборонных предприятий, и их вклад в общий объем выпуска гражданской продукции по стране составляет чуть более 5%.

"Поэтому, скажем прямо, задача не легкая", - признался Патрушев, не исключив возможности принятия дополнительных мер государственной поддержки ОПК, в том числе эксклюзивных.