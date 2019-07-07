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07.07.2019 14:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По новому железнодорожному мосту через реку Лена открыли движение поездов

Текст: Алена Баталова
Накануне 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали 7 июля открылось рабочее движение по новому мосту через реку Лена второго пути перегона Лена - Восточная - Предленский. Новый мост протяженностью 417 метров включает в себя 4 пролетных строения длиной от 45 до 132 метров.

Ранее, в 1975 году, здесь уже был построен однопутный железнодорожный мост. Но его пропускной способности не хватает при растущем объеме грузовых перевозок.

Заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД Андрей Зверев рассказал, что работы на перегоне Лена - Восточная - Предленский начались в 2015 году.

Фото: Константин Завражин
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- Перегон Лена - Восточная - Предленский имеет протяженность 2,5 километра. Основным значимым сооружением является 417-метровый железнодорожный мост. Проведена работа по возведению земляного полотна, строительству моста, укладки верхнего строения пути, устройству контактной сети, - рассказал он на посвященном запуску движения телемосте.

- Сдача в эксплуатацию объекта позволит увеличить пропускную способность участка Лена - Восточная - Предленский с 26 пар до 108 пар грузовых поездов, а также обеспечит надежность перевозочного процесса на данном участке, - дополнил замначальника по строительству Восточно-Сибирской железной дороги Юрий Межов.

Генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров посредством телемоста дал команду "Движение открыть разрешаю", и грузовой локомотив въехал на свежепостроенный мост.

Как уточняют в РЖД, второй железнодорожный мост через Лену строили по программе развития Восточного полигона. Параллельно на прилегающих перегонах строились вторые железнодорожные пути. Провозная способность железной дороги с новым мостом на этом участке после ввода моста в эксплуатацию увеличится с 26,9 миллионов до 34,5 миллионов тонн в год.

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