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07.07.2019 12:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поезда из Иркутска и Хабаровска встретились в Тынде в честь 45-летия БАМа

Текст: Алена Баталова
Эстафетные поезда из Иркутска и Хабаровска 7 июля встретились в городе Тында Амурской области. Они совершили символическую стыковку в честь празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Главными их пассажирами стали строители и ветераны БАМа, в честь которых на знаковых станциях проводились праздничные митинги.

В "столицу БАМа" Тынду на праздник приехали глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, экс-министр путей сообщения Геннадий Фадеев (1992−1996, 2002−2003), генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и помощник президента РФ Игорь Левитин.

- Мы с вами помним, как все начиналось: мы на западном участке, железнодорожные войска на восточном участке вместе проложили этот путь. Казалось, а что возить? Транссиба хватает. Но сегодня оказалось, что Транссиба не хватает, - и БАМа не хватает. Это было правильное решение. Та работа, которую вы делали, достойна уважения, - обратился к ветеранам на торжественном митинге Игорь Левитин, с 1983 по 1985 гг. работавший на БАМе военным комендантом железнодорожного участка и станции Ургал.

Фото: iStock
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- Сегодня праздник не только для железнодорожников, потому что здесь работал практически весь Советский Союз, и многие республики участвовали строительстве. Были разные годы. БАМ был практически зеркалом того, что происходило в стране. 1974 год - начало стройки, когда вся вдохновленная стана практически переехала на Дальний Восток, чтобы совершить очередной прорыв. В 90-е лихие года говорили: зачем строили? Здесь нет грузов. Но сегодня все это ушло, и все принятые решения оказались востребованы, - отметил Олег Белозеров.

Также в преддверии празднования 45-летия БАМа в Тынде в рамках реконструкции железнодорожной станции ввели в эксплуатацию новую сортировочную горку, которая значительно ускорит формирование грузовых составов. Нагрузка на станцию выросла вслед за ростом пропускной способности БАМа при строительстве новых разъездов, двухпутных вставок и вторых путей. Реконструкция идет в рамках комплексного проекта модернизации Восточного полигона железных дорог России и должна завершиться в 2021 году. Перерабатывающая способность станции возрастет более чем в 2,5 раза (сейчас она составляет 840 вагонов в день). Также реконструируется железнодорожный вокзал: уже обновлен фасад, окна, двери, кровля и система освещения, отремонтирована островная пассажирская платформа и благоустроена привокзальная территория.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве Байкало-Амурской магистрали было принято 45 лет назад, 8 июля 1974 года. В том же году на XVII съезде ВЛКСМ магистраль объявили Всесоюзной комсомольской стройкой. Сейчас это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире протяженностью 4300 км, расположенная на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Она соединяет Иркутскую, Амурскую области, Бурятию и Якутию, Хабаровский и Забайкальский края.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край СФО Иркутская область РГ-Видео
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