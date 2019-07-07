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07.07.2019 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видео: Путин поздравил россиян с 45-летием БАМа

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Глава государства поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков с этим историческим событием.

"БАМ - это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей", - подчеркнул глава государства.

"О необходимости такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока говорили еще в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это задача наисложнейшая. Строительство БАМа было серьезным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке, - сказал президент. - Строители трассы, новых городов и поселков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновленные общей идеей, работали ради будущего, день за днем совершали настоящий подвиг".

Фото: vesti.ru
Поезда из Иркутска и Хабаровска встретились в Тынде в честь 45-летия БАМа

"БАМ действительно стал всенародным проектом", - отметил Владимир Путин. За всю его историю в нем приняли участие около двух миллионов человек.

Президент поблагодарил строителей за то, что созданный в 70-80-е годы инфраструктурный задел открыл для отечественных компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, связывающим Евразию.

Сейчас стоит задача нового уровня: в ближайшие годы совершить прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. "В числе приоритетов - масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год. Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа", - заключил Путин.

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