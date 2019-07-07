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07.07.2019 07:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить край в план софинансирования из федерального бюджета достройки проблемных домов, куда вкладывали деньги дольщики.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в Приморье от действий недобросовестных застройщиков пострадали около 3,5 тысяч семей. По каждому недостроенному дому уже составлена дорожная карта, принят краевой закон о пострадавших гражданах, в апреле образован Фонд поддержки дольщиков, куда из краевого бюджета в 2019 году направлено 750 миллионов рублей.

"Но с учетом масштабов, конечно, собственных средств на эти цели не хватает, поэтому мы обратились к председателю правительства РФ с просьбой включить нас в план софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы", - сказал Олег Кожемяко после встречи с Дмитрием Медведевым.

В случае получения финансовой помощи, часть домов сдадут в ближайшие год-два. В них смогут въехать более 500 семей.

Стройки некоторых домов были прекращены в 2003, в 2007 годах. Как отмечает пресс-служба, благодаря новому механизму, в 2019-2020 годах могут быть достроены восемь домов в Артеме и четыре во Владивостоке.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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