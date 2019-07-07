Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить край в план софинансирования из федерального бюджета достройки проблемных домов, куда вкладывали деньги дольщики.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в Приморье от действий недобросовестных застройщиков пострадали около 3,5 тысяч семей. По каждому недостроенному дому уже составлена дорожная карта, принят краевой закон о пострадавших гражданах, в апреле образован Фонд поддержки дольщиков, куда из краевого бюджета в 2019 году направлено 750 миллионов рублей.

"Но с учетом масштабов, конечно, собственных средств на эти цели не хватает, поэтому мы обратились к председателю правительства РФ с просьбой включить нас в план софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы", - сказал Олег Кожемяко после встречи с Дмитрием Медведевым.

В случае получения финансовой помощи, часть домов сдадут в ближайшие год-два. В них смогут въехать более 500 семей.

Стройки некоторых домов были прекращены в 2003, в 2007 годах. Как отмечает пресс-служба, благодаря новому механизму, в 2019-2020 годах могут быть достроены восемь домов в Артеме и четыре во Владивостоке.