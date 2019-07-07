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07.07.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Яхта "Сибирь" отправилась в кругосветку по маршруту Беллинсгаузена

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омская яхта "Сибирь" встала под паруса и отправилась в кругосветку по маршруту Беллинсгаузена точно в срок - в полдень 7 июля. Международный проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды. И состоялся благодаря президентскому гранту.
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ

Цель похода к берегам белого континента - в точности повторить путь отважных русских мореплавателей. Два века назад военные парусники под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева отшвартовались от пирса Санкт-Петербурга и взяли курс к неведомым берегам. Достигли цели, и нанесли на карту новый континент - Антарктиду. Теперь исторический маршрут пройдут наши современники. Флаг России на станции Беллинсгаузена они водрузят, как это было тогда - 28 января. Правда, уже 2020 года.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Сибирь" идет таким курсом впервые, но уже имеет опыт кругосветных путешествий и походов по северным морям.

- Яхта полностью готова к походу, сообщил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Путешествие продлится 15 месяцев, будет непростым. Но я счастлив, что это произойдет.

Экипаж состоит из шести человек. Четверо будут находиться на яхте бессменно. Остальные - по очереди. Всего о своем желании участвовать в кругосветке заявили 120 человек, из них отобрали 25 - из разных городов России, в том числе две семейные пары, а также женщину-хирурга, которые "повернуты на путешествиях".

Вшестером на площади в 12 квадратных метров не слишком-то разгуляешься. Поэтому главное на яхте - не делать лишних движений и быть душой компании.

- Поход - это только на два процента приключений, а все остальное - работа, - поясняет Сергей Щербаков. - Поэтому случайных людей мы без церемоний списываем на берег.

По пути к Антарктиде "Сибирь" будет пересекаться с другими парусниками, претворять совместные научные проекты, в частности, связанные с изучением процессов глобального потепления. Всего ей предстоит сделать остановки более чем в 60-ти портах. Поэтому одной из задач экспедиции будет - просветительская. - Мы хотим рассказать всему миру, как это было два века назад. Какова роль России в открытии Антарктиды, - сообщил руководитель омского отделения Русского географического общества Игорь Вяткин.

Фото: Роман Щербенков/ РГ
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Яхта готова пройти все испытания, в том числе и сложнейший пролив Дрейка с двадцатиметровыми волнами и шквалистым ветром.  Все оборудование, приобретено благодаря Фонду президентских грантов. В качестве провианта команда берет тушенку, сгущенку, макароны и муку, из которой будут печь хлеб прямо на борту. Все остальное закупят в портах. Есть на борту и аптечка. Однако опыт говорит о том, что кроме морской болезни, иными недугами путешественники, как правило, не страдают.

- Экстремальные условия мобилизуют организм, как на войне. Болячки не пристают. А вот сбросить вес реально. В первую кругосветку я похудел на четыре килограмма, один матрос - на 12. Зато боцман на три килограмма поправился, - улыбается в усы капитан.

Экспедиция проходит под флагом "Российской газеты". Мы будем информировать читателей о самых ярких моментах уникального путешествия.

Справка "РГ"

Яхту "Сибирь" омичи спустили на воду в мае 1997-го. За двенадцать лет она совершила четыре витка вокруг планеты по экватору, посетила территориальные воды 44 государств. Четыре члена экипажа во главе с капитаном удостоены государственных наград.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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