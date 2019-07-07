В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов

На севере Красноярского края к отдыхающим на пикнике туристам вышел медведь и отобрал у них еду.

Встреча людей с хищником произошла недалеко от заполярного города Норильск, в районе популярного места отдыха Красные камни.

На кадрах, которые выложили очевидцы инцидента в Instagram, видно, как медведь, совершенно не смущаясь разведенного костра, потрошит пакеты с едой и лакомится шашлыками. Отдыхающие же в это время снимают хищника на камеру, спрятавшись в кустах.

Насытившись, косолапый ушел обратно в лес, к счастью, не тронув людей.