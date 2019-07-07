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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Скатертью дорога

Стартовало ралли "Шелковый путь"
Текст: Кирилл Ветров
В Иркутске стартовало ралли "Шелковый путь".

290 участников преодолеют более 2500 километров по территории России, Монголии и Китая.

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Многие эксперты уверены, что по своей сложности именно "Шелковый путь" становится тяжелейшей гонкой в мире, тогда как "Дакар", меняя место проведения, сдает позиции.

Теперь на "Пути" добавлен класс мотоциклов, что добавляет ралли престижа и интереса публики. Ну а первый же этап подтвердил: испытания всем предстоят тяжелейшие.

Стартовый спецучасток прошел на мокрой дороге в лесу и ознаменовался целым рядом аварий. В классе внедорожников лучше всех себя проявил главный фаворит катарец Нассер Аль-Аттия на "Тойоте". У грузовиков в лидеры выбился белорус Сергей Вязович на "МАЗе", опередивший "КАМАЗ" россиянина Антона Шибалова. У мотоциклистов лидирует Кевин Бенавидес из Аргентины, выступающий на "Хонде". 

Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Ралли "Шелковый путь"
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