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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возвращение к жизни

В Иркутской области началось восстановление затопленных районов
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Первый шок прошел. Люди возвращаются к жизни. Те, кому после наводнения осталось что разбирать и сушить, наводят порядок в домах и усадьбах. Те, у кого все нажитое уплыло с половодьем, оформляют документы и пытаются решить - как быть дальше. Тем временем правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области уточнила сумму ущерба и определила фронт первоочередных работ.

В Тулуне зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко провел совещание комиссии, где говорилось, что будет сделано в первую очередь. В ближайшую неделю предстоит решить вопрос с водоснабжением и энергоснабжением там, где еще нет света и воды, составить план восстановления социальных объектов и определиться с площадками под строительство нового жилья в пострадавших от паводка территориях. И скорее всего строительство развернется на новом месте, за пределами зоны затопления. Это значит, городам и поселкам придется пересмотреть свои генпланы.

Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж

По данным минстроя Иркутской области, в зону паводка попало около десяти тысяч домов. Как минимум, 3,5 тысячи из них восстановлению не подлежат. Необходимо решить вопрос с покупкой или строительством жилья. Помочь тем, кто захочет переехать в другой населенный пункт. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина заявила, что на это потребуется 10,5 миллиарда рублей. Снесенные потоком дома строители начали разбирать и вывозить. Демонтировать будут лишь те строения, точнее то, что от них осталось. За процессом проследит спец комиссия, в которую вошли представители МВД и муниципалитета. Если владельцы узнают свой дом, они смогут на месте обратиться к этой комиссии.

Восстановление многоэтажных домов в Тулуне и Нижнеудинске (уровень воды здесь местами доходил до середины второго этажа) начнется в ближайшее время. Чтобы ускорить работу, в качестве подрядчика область назначит единственного поставщика. Это позволит избежать бюрократических проволочек.

Скорее всего строительство развернется на новом месте, за пределами зоны затопления

Строительство и ремонт займут немало времени. Сейчас около 700 человек остаются в пунктах временного размещения. В ближайшие дни их переселят в санатории, профилактории, общежития. Наконец, нужно восстановить более 1,2 тысячи километров дорог. Для этого потребуется еще 2,3 миллиарда рублей.

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