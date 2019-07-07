Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге

Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит. Потому как они не только не эффективны, но и несут вред для здоровья.

Вместо этого специалист посоветовал предпринять следующие шаги: первым делом нужно охладить кожу влажной тканью, затем следует нанести на пораженный участок увлажняющий крем без отдушек.

- Или даже безрецептурный крем с гидрокортизоном. Также можно принять ибупрофен и потом пить побольше воды. Если у вас образовались маленькие пузырьки, для предотвращения инфекции примените местный антибиотик, - пояснил дерматолог.

Он отметил, что если волдыри слишком большие и образуют корку, или вдруг у "сгоревшего" на солнце открылась рвота, то нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Если действовать правильно, то можно предотвратить проблемы со здоровьем в будущем.

- Краткосрочные последствия солнечных ожогов тривиальны, и вы, как правило, можете справиться с ними дома. Но долгосрочные последствия - серьезны. Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет. Кожа все "помнит", - объяснил Роберт Гниацки.

Стоит помнить, что риск получить солнечный ожог повышается, если перед выходом на солнце съесть много моркови, сельдерея, укропа. В них есть природное химическое вещество под названием фурокумарин. Он делает кожу более чувствительной к вредным солнечным лучам, пишет Medicalxpress.