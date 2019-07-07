Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Как сообщили в пресс-службе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева, новая российская номинация рассматривалась как серийный объект, величающий в себя десять уникальных храмов XII - начала XVII веков.

- Это шедевры Псковской архитектурной школы, которая оказала значительное влияние на развитие архитектуры в России и за рубежом, а ее лучшие образцы вошли в хрестоматию русской и мировой архитектуры, - уточнили в НИИ - Работа над современной концепцией номинации началась в 2015 году усилиями Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, в 2017 году в ней присоединился институт.

Теперь ЮНЕСКО взяла под охрану собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи, а также церковь Василия на Горке.

Как пояснили в институте, решение ЮНЕСКО для его специалистов является особенно значимым, потому что "это первая подготовленная ими номинация, включенная в престижный международный список". На будущее такая работа ведется для объектов "Заповеданное Кенозерье", "Петроглифы Онежского озера и Белого моря", а также "Памятники морских арктических зверобоев Чукотки".