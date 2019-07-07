Пенсионеры обучают школьников финансовой грамотности

Петербургские волонтеры почтенного возраста, прошедшие курсы финансовой грамотности, решили ретранслировать полученный опыт для подрастающего поколения.

- Из-за своей доверчивости и финансовой неграмотности я страдала, - говорит одна из активисток Светлана Лукьянова. - Однажды у меня по телефону узнали данные банковской карты, и я за это поплатилась. Но на курсах я многому научилась и теперь грамотно веду свои дела. Акции, правда, пока не покупаю, зато стала гораздо лучше разбираться в финансовых вопросах.

Кстати, за прошедшим недавно в Санкт-Петербурге финансовым форумом волонтеры тоже наблюдали. Более того, у Светланы Лукьяновой и ее подруг появилась мысль работать на таких мероприятиях в качестве добровольных помощников. Но пока основная деятельность волонтеров - работа с детьми.

- Наши дедушки и бабушки разработали обучающую финансовую игру-квест и успешно проводят ее в школах, - рассказывает инициатор петербургского движения "Серебряные волонтеры" Юлия Мальцева.

В процессе игры школьники соревнуются в эффективном управлении финансами. Ребята получают "виртуальные" рубли, которые нужно правильно потратить и приумножить.