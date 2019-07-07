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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маски поплыли по рекам

Петербургский речной карнавал посвятили Году театра
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 146(7904)
В Петербурге состоялся ежегодный речной карнавал. В этом году он прошел в четвертый раз и был посвящен Году театра.
Речной карнавал прошел в четвертый раз и был посвящен Году театра. Фото: РИА Новости Речной карнавал прошел в четвертый раз и был посвящен Году театра. Фото: РИА Новости
Речной карнавал прошел в четвертый раз и был посвящен Году театра. Фото: РИА Новости

Дата проведения красочного шествия по рекам и каналам Северной Венеции выбрана не случайно - седьмого июля отмечается День работников морского и речного флота. Но этот день стал праздником и для актеров, принимающих участие в шоу, и для зрителей, для которых оборудовали смотровую площадку на набережной Мойки в районе Михайловского сада.

Фото: Пресс-служба Смольного
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси"

- В программе карнавального шествия судов примут участие команды администраций 18 районов Санкт-Петербурга, - рассказал перед началом представитель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Илья Баннов. - По сложившейся традиции на судах пройдут театрализованные действия, подготовленные под руководством профессиональных режиссеров. Каждая команда по-своему отразит заявленную тему карнавала.

В прошлом году участникам было значительно легче - карнавал посвятили сразу двум значимым событиям - 315-летию Петербурга и чемпионату мира по футболу, так что у режиссеров был богатый выбор и идей, и способов их выражения. В этом году тему театра они передавали прежде всего с помощью классических театральных масок и костюмов. Тем более что каждому из участников шествия на проход перед зрителями отвели не более пяти минут.

На одном из театральных теплоходиков танцевала балерина, на другом флиртовали герои венецианского карнавала, третий украсили цветами

На одном из театральных теплоходиков танцевала настоящая балерина, на другом флиртовали герои венецианского карнавала, третий украсили потрясающе яркими и похожими на натуральные - всем, кроме размера - цветами. Василеостровский район назвал свой теплоход "ПереВ.О.площение", а теплоход Кировского района захватили пираты, которые даже выкинули за борт одного из матросов (куклу, конечно) и подняли над судном черный флаг.

Фото: Ольга Штраус
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- Очень повезло, что в этот день погода наладилась, - рассказала жительница Ленинградской области Олеся Громова, которая с двумя детьми приехала в Петербург ради карнавала. - До этого несколько дней шли дожди, было очень холодно. Сегодня же на солнце сияют и наш прекрасный город, и костюмы участников, и краски декораций.

Проход речных трамвайчиков стал основным, но далеко не единственным событием речного карнавала. С полудня и до восьми вечера на нескольких сценах проходила концертная программа, можно было примерить театральные костюмы разных эпох и сфотографироваться в них. А для тех, кто хочет не только смотреть с берега, но и однажды подняться на борт, организаторы устроили выставку с информацией о речных круизах, стартующих из Санкт-Петербурга.

Кстати

Специально для проведения карнавала вчера развели Благовещенский мост (мост лейтенанта Шмидта), который соединяет Васильевский остров с районом Коломны. Водителей и пассажиров, пользующихся общественным транспортом, предупредили заранее.

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