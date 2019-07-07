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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Забытый меценат

В Эрмитаже открылась выставка коллекционера Павла Строганова
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
В Эрмитаже открылась выставка "Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова".
В Николаевском зале Эрмитажа можно увидеть раритеты из собрания Павла Сергеевича Строганова. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа В Николаевском зале Эрмитажа можно увидеть раритеты из собрания Павла Сергеевича Строганова. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
В Николаевском зале Эрмитажа можно увидеть раритеты из собрания Павла Сергеевича Строганова. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

250 самых разных произведений искусства: от китайских ваз и мебели до живописи, графики, скульптуры. Да какой! Например, мраморный "Фавн" работы флорентийца Баччо Бандинелли был изготовлен, скорее всего, в начале XVI века. Но сколько современного драйва ощущает сегодняшний зритель в этой работе!

Фото: Сергей Куксин/РГ
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А живописные произведения на библейские сюжеты XIV-XV веков итальянских и голландских мастеров - это редкости, которые нечасто встретишь и в лучших музеях Европы.

- Главная ценность коллекции Павла Строганова в том, что он впервые собрал раннее итальянское и голландское искусство. Возможно, это единственная в мире такая коллекция, - говорит один из кураторов выставки Сергей Кузнецов. - Никто так целенаправленно не собирал этот пласт: ни его прадед Александр Сергеевич Строганов, ни западные коллекционеры.

Павел Строганов считал: чтобы понять, что есть русская икона, надо знать, что происходило в это время в Италии и Голландии. Он считывал духовное содержимое этих картин.

А ведь в отличие от своего знаменитого коллекционера-прадеда Павел Строганов вовсе не был страстным собирателем искусства.

- Для него это был всего-навсего, как мы сейчас сказали бы, проект, - поясняет Сергей Кузнецов. - Однако за шесть лет, что занимался формированием коллекции, он собрал поистине уникальные вещи. А потом переключился на другое. Следующим его проектом стало "Общество поощрения художеств" и работа с российскими живописцами. В частности, он учредил премию за лучший пейзаж и лучшее изображение быта. Большой любитель природы, он много времени проводил в своем имении Знаменское в Тамбовской губернии, поощрял Шишкина, Саврасова, Федора Васильева.

Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем
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Всем известен Дворец Строгановых на Невском проспекте. Но мало кто знает, что неподалеку от Летнего сада, на Сергиевской (ныне улица Чайковского) у Строгановых был еще один дом. Его обстановка, интерьеры подробно изображены в рисунках Жюля Мейблюма в 1863-1865 годов. Они также представлены на выставке. Именно по ним устроители экспозиции смогли воссоздать (а зачастую и точнее атрибутировать!) многие произведения коллекции.

Собиратель Павел Строганов еще при жизни подарил ряд замечательных произведений Эрмитажу. Речь о таких шедеврах, как "Поклонение младенцу" флорентийца XV века Филиппо Липпи, "Лес" Мейнерта Хоббемы, до тех пор не представленного в музее.

Позднее часть картин через имение Строгановых попала в Тамбовскую областную

картинную галерею. В 1919 году оставшиеся произведения перевезли в Строгановский дворец на Невском.

Отдельный раздел - уникальные книги из библиотеки Павла Строганова. Это аукционные каталоги художественных собраний Европы XVIII-XIX вв. В библиотеке Строганова - 1750 книг и одна рукопись. В 1880 году Строганов передал коллекцию Эрмитажу.

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