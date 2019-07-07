В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

В Петербурге около шести утра в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ЧП произошло около шести утра в около шести утра в пятиэтажном здании 1974 года постройки на первом этаже в однокомнатной квартире.

- В результате нарушено остекление двух оконных проемов в жилой комнате и на кухне, повреждений несущих конструкций, перекрытий и перегородок нет, - уточнили спасатели. - Эвакуация жильцов не проводилась.

В результате взрыва пострадал молодой человек 1997 года рождения, у него несильные ожоги лица и поясницы. Тем не менее пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой медицинской помощи имени Джанелидзе.

Как уточнили в газораспределительной организации "ПетербургГаз", сбоев в работе газового оборудования не зафиксировано. Причины происшествия уточняются.