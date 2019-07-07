Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова

На крыше ресторана в центре Ростова-на-Дону взорвался баллон с фреоном. Информация об этом поступила в МЧС России в 23:28. На место происшествия оперативно прибыли 35 человек и 9 единиц техники.

Выяснилось, что баллон взорвался во время проведения ремонтных работ на крыше здания по адресу Буденновский проспект, 23а. "Возгорание не зафиксировано, обрушения конструкций нет, частично разрушен подвесной потолок", - отметили в МЧС.

Травмы получили двое рабочих, которые чинили систему кондиционирования. Персонал ресторана (пять человек) не пострадал.