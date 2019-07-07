В Сочи в образовательном центре "Сириус" стартовал I Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие", который будет проходить до 11 июля. Отбор был строгим - на одно место претендовали более ста участников, рассказал художественный руководитель конкурса, директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерий Пясецкий.

Жюри не сомневается, имена этих молодых музыкантов мы услышим с большой эстрады, на лучших площадках мира. Фото: Ирина Белова

- Жюри отобрало лучших из лучших молодых музыкантов, - объяснил председатель жюри конкурса, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. - Это первая ступень в их профессиональной жизни. Их имена мы услышим с большой эстрады, на лучших площадках мира.

Идея конкурса принадлежит образовательному центру "Сириус" и его партнерам.

- К нам поступили две тысячи заявок, четверть из которых - по программе "Сириуса", - сказала председатель оргкомитета конкурса Елена Шмелева. - Эксперты рекомендовали 100 человек. Из них мы пригласили участников из 11 профессиональных музыкальных школ 11 регионов страны.

В конкурсе принимают участие 17 юных дарований - выпускников сочинского "Сириуса" со всей России. Те, кто получил по сто баллов за смену. Чтобы не мешать друг другу и сосредоточиться на финале, у каждого участника есть возможность репетировать в отдельных классах. Самым юным финалистом конкурса стал 13-летний Андрей Тарануха - уроженец Севастополя и учащийся седьмого класса лицея искусств "Санкт-Петербург". Он освоил 40 ударных инструментов - от шейкера до маримбы.

- Я занимаюсь музыкой с шести лет, - делится с "РГ" Андрей Тарануха. - А вышло это случайно. Однажды я пришел за двоюродной сестрой, которая занималась в музыкальной школе по классу "гитара", и буквально загорелся! А ударные выбрал в качестве оригинальности.

Как отметил Валерий Пясецкий, изюминка конкурса состоит в том, что между двумя сольными турами не будет отсева. В каждой номинации выберут по три победителя. Также жюри имеет право присудить Гран-при.

Призами станут музыкальные инструменты, а также бесплатные поездки на мастер-классы и образовательные курсы.