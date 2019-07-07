- Жюри отобрало лучших из лучших молодых музыкантов, - объяснил председатель жюри конкурса, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. - Это первая ступень в их профессиональной жизни. Их имена мы услышим с большой эстрады, на лучших площадках мира.
Идея конкурса принадлежит образовательному центру "Сириус" и его партнерам.
- К нам поступили две тысячи заявок, четверть из которых - по программе "Сириуса", - сказала председатель оргкомитета конкурса Елена Шмелева. - Эксперты рекомендовали 100 человек. Из них мы пригласили участников из 11 профессиональных музыкальных школ 11 регионов страны.
В конкурсе принимают участие 17 юных дарований - выпускников сочинского "Сириуса" со всей России. Те, кто получил по сто баллов за смену. Чтобы не мешать друг другу и сосредоточиться на финале, у каждого участника есть возможность репетировать в отдельных классах. Самым юным финалистом конкурса стал 13-летний Андрей Тарануха - уроженец Севастополя и учащийся седьмого класса лицея искусств "Санкт-Петербург". Он освоил 40 ударных инструментов - от шейкера до маримбы.
- Я занимаюсь музыкой с шести лет, - делится с "РГ" Андрей Тарануха. - А вышло это случайно. Однажды я пришел за двоюродной сестрой, которая занималась в музыкальной школе по классу "гитара", и буквально загорелся! А ударные выбрал в качестве оригинальности.
Как отметил Валерий Пясецкий, изюминка конкурса состоит в том, что между двумя сольными турами не будет отсева. В каждой номинации выберут по три победителя. Также жюри имеет право присудить Гран-при.
Призами станут музыкальные инструменты, а также бесплатные поездки на мастер-классы и образовательные курсы.