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07.07.2019 12:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре врачи удалили пациентке сразу две опухоли

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани хирурги краевого онкодиспансера удалили 70-летней пациентке сразу две опухоли, одна из которых весила 15 килограммов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

У пожилой женщины в ходе диспансеризации врачи выявили симптомы рака матки. Позже диагноз подтвердился.

Фото: iStock
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Кроме того, при детальном обследовании медики обнаружили у пациентки еще одну опухоль в брюшной полости. Она достигала огромных размеров и располагалась в труднодоступном для хирургов месте. Мультидисциплинарная бригада врачей провела женщине срочную операцию, длившуюся более пяти часов.

- Опухоль в брюшной полости оказалась размером с футбольный мяч. Женщина растила ее не один год, - рассказал главный врач ГБУЗ КОД №1 Роман Мурашко.

Операция прошла успешно, пациентка уже пошла на поправку. По словам врачей, на сегодняшний день ранняя диагностика рака - основной метод борьбы с болезнью. Злокачественные новообразования поначалу практически никак себя не проявляют. Именно поэтому важно регулярно обследоваться, проводить скрининг рака.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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