В Сочи начался финал I Всероссийского конкурса молодых музыкантов

В I Всероссийском конкурсе молодых музыкантов "Созвездие", который сегодня стартует в образовательном центре "Сириус", на одно место претендовали более ста участников.

Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию, журналистам сообщил художественный руководитель конкурса, заслуженный артист России, директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Валерий Пясецкий.

По его словам, из-за такого серьезного отбора уровень конкурса очень высокий.

- Строгое жюри отобрало лучших из лучших молодых музыкантов, - объяснил председатель жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. - Это первая ступень в их профессиональной жизни. Их имена мы услышим с большой эстрады, на лучших площадках мира.

Идея воспитания культурной элиты общества принадлежит образовательному центру "Сириус".

- За этот учебный год к нам на конкурс поступили две тысячи заявок, 500 из которых по программе "Сириуса", - рассказала председатель оргкомитета конкурса, руководитель фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. - Эксперты рекомендовали 100 человек. Из них мы пригласили участников из 11 профессиональных музыкальных школ 11 регионов страны.

В итоге в конкурсе принимают участие 17 юных дарований - выпускников сочинского "Сириуса" со всей России.

Самым юным финалистом конкурса стал 13-летний Андрей Тарануха - уроженец Севастополя и учащийся седьмого класса лицея искусств "Санкт-Петербург" (класс заслуженного работника культуры РФ Бориса Эстрина). Он освоил 40 ударных инструментов - от шейкера до маримбы.

По словам представителе жюри Александра Сандлера и Александра Голышева, пианистам и флейтистам, конечно, трудно оценивать, например, "представителей духовенства". Критерием успеха будет являться артистическая индивидуальность и талант детей.

- Изюминка конкурса состоит в том, что между двумя сольными турами не будет отсева, - отметил Валерий Пясецкий. - В каждой номинации выберут по три победителя. Также жюри имеет право присудить гран-при.

Призами станут музыкальные инструменты, а также бесплатные поездки на мастер-классы и образовательные курсы.