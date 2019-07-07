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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокатились на цистерне

На Урале возбуждено уголовное дело после взрыва бензовоза
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
В ночь на воскресенье на севере Среднего Урала загорелся и взорвался бензовоз. ДТП унесло жизни трех человек, еще семеро пострадали. Подробности происшествия вызывают недоумение: 11 человек ехали на одном "Урале", причем пассажиры сидели на цистерне, среди травм - ни одного ожога. Расследование только началось.
Машина уехала под откос и загорелась. Погибли три человека. Фото: РИА Новости Машина уехала под откос и загорелась. Погибли три человека. Фото: РИА Новости
Машина уехала под откос и загорелась. Погибли три человека. Фото: РИА Новости

Двое туристов шли вдоль дороги, возвращаясь с экстремального горного марафона. Они обратились к водителю автоцистерны с просьбой подбросить их. 51-летний мужчина, будучи, как позже установит полиция, изрядно навеселе, не отказал. Через несколько километров он подобрал еще семь человек и разрешил им сесть на цистерну сверху.

Фото: Юлия Санатина/РГ
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Позже машина потеряла управление. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего спрыгнул сам. Бензовоз уехал под откос и загорелся.

В результате три человека погибли, еще семеро, в том числе подросток, оказались в больницах. Водитель не пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива, поэтому площадь возгорания оказалась небольшой - 10 квадратных метров.

Полиция задержала водителя и возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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