На Урале возбуждено уголовное дело после взрыва бензовоза

В ночь на воскресенье на севере Среднего Урала загорелся и взорвался бензовоз. ДТП унесло жизни трех человек, еще семеро пострадали. Подробности происшествия вызывают недоумение: 11 человек ехали на одном "Урале", причем пассажиры сидели на цистерне, среди травм - ни одного ожога. Расследование только началось.

Машина уехала под откос и загорелась. Погибли три человека. Фото: РИА Новости

Двое туристов шли вдоль дороги, возвращаясь с экстремального горного марафона. Они обратились к водителю автоцистерны с просьбой подбросить их. 51-летний мужчина, будучи, как позже установит полиция, изрядно навеселе, не отказал. Через несколько километров он подобрал еще семь человек и разрешил им сесть на цистерну сверху.

Позже машина потеряла управление. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего спрыгнул сам. Бензовоз уехал под откос и загорелся.

В результате три человека погибли, еще семеро, в том числе подросток, оказались в больницах. Водитель не пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива, поэтому площадь возгорания оказалась небольшой - 10 квадратных метров.

Полиция задержала водителя и возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности.