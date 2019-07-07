На Урале возбуждено уголовное дело после взрыва бензовоза

Двое туристов шли вдоль дороги, возвращаясь с экстремального горного марафона. Они обратились к водителю автоцистерны с просьбой подбросить их. 51-летний мужчина, будучи, как позже установит полиция, изрядно навеселе, не отказал. Через несколько километров он подобрал еще семь человек и разрешил им сесть на цистерну сверху.
Позже машина потеряла управление. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего спрыгнул сам. Бензовоз уехал под откос и загорелся.
В результате три человека погибли, еще семеро, в том числе подросток, оказались в больницах. Водитель не пострадал.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива, поэтому площадь возгорания оказалась небольшой - 10 квадратных метров.
Полиция задержала водителя и возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности.