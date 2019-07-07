Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Инцидент произошел в 00:15 по местному времени на 44 километре дороги Карпинск-Кытлым. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Автомобиль "Урал" перевозил 500 литров топлива, которое после разгерметизации загорелось. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание.

"Угрозы для населения и окружающей среды нет", - сообщили в региональном управлении МЧС России. Там отметили, что среди погибших - туристы, которые находились на цистерне бензовоза.