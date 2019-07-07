В Екатеринбурге открылся десятый "Иннопром"

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия "Иннопрома-2019". "Цифровое производство: интегрированные решения" - главная тема выставки и форума. Именно ей посвящено уникальное мультимедийное шоу. Свое колоритное культурное представление показала и страна-партнер мероприятия - Турция.

- Иннопром в этом году отмечает десятилетие. За это время он прошел огромный путь, постоянно повышая свой статус - сначала став главной промышленной выставкой России, затем международной промышленной выставкой, -сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, оценивая сегодня, в "нулевой день", готовность площадки МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". - Мы всегда используем возможности домашней выставки для максимально широкой демонстрации потенциала нашего региона. А договоренности, достигаемые на полях "Иннопрома", становятся реальными проектами.

Доля цифровых технологий в мировом ВВП достигает 10%, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время церемонии открытия промышленной выставки"Иннопром-2019". По его словам, через пять лет доля цифровых технологий в мировой экономике может вырасти до 25%.

- Почти 40 государств и Россия начали реализацию своих программ цифровизации экономики,- отметил он. - Здесь, на "Иннопроме", есть возможность сравнить национальные и корпоративные концепции, подходы и решения, нацеленные на завоевание наилучших позиций в цифровом мире.

Подтверждением этого служат десятки реализованных проектов в области приборостроения, производства оборудования, станков, образования.

- Для нас "Иннопром", - действительно ведущая промышленная площадка России, на которой мы осуществляем презентацию передовых и перспективных разработок. У нас запланирован совет по развитию промышленности с участием министров промышленности пяти стран. Большая работа намечена по линии торговых представительств, - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Выставка пройдет с 8 по 11 июля. Планируется, что в качестве участников и гостей ее посетят представители более 100 государств и 60 регионов России. В этом году на "Иннопроме" будут представлены порядка 600 индустриальных компаний-экспонентов из 20 стран мира. В том числе свою продукцию - в основном технические новинки и уникальные разработки - представят более 40 свердловских предприятий.

Турецкая экспозиция занимает около трех тысяч квадратных метров в Павильоне №1. Свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представляют крупнейшие компании. Также на "Иннопроме-2019" пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли. В рамках пленарной сессии запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества с участием министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Всего на "Иннопроме-2019", вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, их представят Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония. Впервые - Австрия, Казахстан, Франция.