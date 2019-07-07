Российские риелторы стали обращаться к созданию полноценных 3D-туров, которые помогут потенциальным покупателям виртуально "побродить" по квартире.

"Массового распространения эти рекламные сервисы на рынке недвижимости пока не получили, они используются только при реализации лотов высших ценовых сегментов", - отметил Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".

Однако не исключено, что вскоре человеку, желающему приобрести квартиру, вообще не придется идти и смотреть обстановку. Он сможет сделать это в онлайн-режиме.

"Перемещаться" по виртуальному пространству квартиры также помогают очки виртуальной реальности. В офисах продаж застройщик предоставляет их возможному покупателю. Тот может "оценить" квартиру и, например, заглянуть в виртуальный шкаф.

Такой подход дает клиенту больше возможностей изучить квартиру. Однако стоит он довольно дорого. Очки виртуальной реальности обойдутся примерно в 50 тысяч рублей.

Есть более бюджетный путь - кардборд, представляющий собой симуляцию виртуальной реальности. Собрать его можно при помощи картонного шлема, оптических линз, магнита, застежек-липучек и вставленного смартфона с загруженным через специальное приложение виртуальным туром. Изображение на смартфоне будет передаваться на линзы, и человек увидит полноценную картину, надев шлем. Сборка такого шлема со смартфоном внутри обойдется менее чем в одну тысячу рублей.

Инновации, как бы дорого они ни стоили, сегодня как нельзя кстати требуются в административных отделах девелоперских компаний. Революция сегодня - разработки, направленные на оптимизацию труда юристов.

В России в имущественно-правовые департаменты уже внедряются системы, основанные на технологии нейросети. Она взаимодействует с юристами через корпоративный чат-бот и помогает в подготовке типовых договоров, оформлении доверенностей и других рутинных операциях, которые выполняют сотрудники отдела каждый день помногу раз.

"В режиме реального общения в ответ на вопросы юриста чат-бот формирует шаблон договора, содержащий все необходимые данные, и выдает ссылку на готовую версию документа", - рассказали в компании "Метриум".

В перспективе такую систему можно протестировать в административном департаменте, где специалисты также выполняют много подобных операций.

Еще один момент - присоединение новой пустой квартиры к коммуникациям. Новосел часто видит голые стены и не знает, как установить связь с обслуживающими компаниями. Многие застройщики взялись решать этот вопрос.

Например, сегодня в России используется онлайн-платформа, которая позволяет интегрировать такие квартиры в единую цифровую экосистему и подключить их к службам коммунальщиков района или города, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих компаний. Вся техническая информация о работе домашних систем автоматически передается организациям, занимающимся обслуживанием домов и их жителей.

Они получают объективную картину использования ресурсов, счета за жилищно-коммунальные услуги, видеонаблюдение, а также возможность обсуждать важные вопросы в чатах с соседями. "Умная" квартира в свою очередь передает информацию управляющей компании или городским службам более высокого уровня. Технологию испытывают в квартале новостроек в Перми.