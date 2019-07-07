Рождество Иоанна Предтечи: Почему нельзя буянить на Ивана Купалу

7 июля православные отмечают великий праздник - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и посвящен он рождению пророка Иоанна Крестителя - отсюда сокращенное наименование: "Рождество Иоанна Предтечи". А еще 7 июля известно как Иван Купала, Иванов день, Иван Купальник. И хотя языческие обряды этого дня Церковь всегда осуждала, между народным названием и церковным явная связь: слово "креститель" и слова "купатель, погружатель" имеют один греческий корень, от которого и произошло имя пророка Иоанна - Креститель. К буйным народным традициям мы еще вернемся, сначала давайте разберемся с основой - праздником церковным. И начнем с того, кем же был Иоанн, для которого даны сразу три определения: "Пророк, Предтеча, Креститель". Причем если со словами "Пророк и Креститель" все более или менее понятно, то определение "Предтеча" нуждается в объяснении, и самыми точными синонимами тут будут - "предвестник, предшественник".

Пророка Иоанна называют Предтечей, то есть предшественником Иисуса Христа, потому что его миссия была в том, чтобы узнать Христа, Сына Божьего, среди тысячи других людей и возвестить миру о Его приходе, Его пришествии. Евангелие называет пророка Иоанна гласом Божьим, готовящим людей к встрече со Христом. Именно пророк Иоанн крестил Иисуса - Церковь отмечает это событие 19 января как праздник Крещения Господня, - поэтому Предтечу называют еще Иоанн Креститель: вот мы и разобрались с двумя именами Иоанна - "Предтеча и Креститель". О том, почему Иоанна Крестителя называют пророком, чуть позже.

Но что же мы знаем о жизни величайшего из людей? Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии, историки датируют событие 6 - 2 годами до нашей эры. Мать Иоанна Елизавета и Мать Иисуса приходились друг другу родственницами. Родители Иоанна были старыми, когда Господь послал им сына. По милости Божьей ребенок избежал смерти среди тысяч детей Вифлеема и его окрестностей во время избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода I Великого - правителя тех мест и отца того самого Ирода Антипы, который почти через тридцать лет повелит отсечь голову пророку.

Родители Иоанна умерли, когда он был маленьким, и, скорее всего, Предтеча воспитывался в одной из религиозных общин в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Иоанн стал "гласом вопиющего в пустыне". Здесь пустыня - это сердца человеческие, и главная задача Иоанна Крестителя была подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию, указать, Кто Он. Иоанн Предтеча проповедовал, говоря: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Во время одной из таких проповедей на реке Иордан Иоанн Предтеча и встретил Иисуса, по наитию Святого Духа узнал в Нем грядущего Спасителя и крестил Его.

Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать людские пороки, не делая разницы между тем, простой это человек или власть имущий. Нет, пророк Иоанн не был революционером, он не поддерживал экстремистские настроения тех, кто искал вожака, готового поднять бунт против ненавистных римских властей Иудеи того времени. Он призывал не к внешним подвигам, а к внутренним победам - над своим грехом, своей несвободой ему.

Как пишет историк Иосиф Флавий, Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному". Вопрошающим, что делать, Иоанн отвечал: "У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же". Вслед за древними пророками Предтеча не отделял веры от милосердия, он не требовал от солдат, чтобы те бросали службу: "Никогда не насилуйте, не вымогайте, не делайте доносов и довольствуйтесь своим жалованьем". Даже презираемым мытарям, сборщикам налогов, он не запрещал заниматься своим делом, лишь бы они остерегались "взыскивать больше положенного". Праведность Иоанна вызывала уважение даже у тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что правитель Ирод Антипа охотно слушал пророка.

Как и большинство пророков, Иоанн Предтеча закончил свою жизнь мученически, историки считают, что это произошло около 30 года по РХ. К тому времени Иудеей правил уже не столько Ирод Антипа, сколько его любовница - коварная распутница Иродиада, законная супруга его родного брата. Пророк Иоанн Креститель не раз публично обличал это кровосмешение, эту преступную связь, за что его и возненавидела Иродиада, добившаяся, чтобы пророка упрятали в тюрьму. Но и этого было мало для прелюбодейки, чьё имя еще при жизни стало символом разврата, коварства, подлости. Однажды, на пиру в честь дня рождения Ирода Антипы дочь Иродиады Саломея танцевала для него, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Злодейство и Иродиады, и ее дочери Саломеи не осталось безнаказанным. Суд Божий совершился над всеми участниками трагедии - Иродом, Иродиадой, Саломеей - еще при их земной жизни. Саломея, переходя зимой реку, провалилась под лед, и льдина перерезала ей горло - тело отнесло течением, и матери принесли только голову. Ирод и Иродиада во время землетрясения были поглощены разверзшейся землей. Имена этих людей стали символом безумности греха.

А вот Иоанна Предтечу почитают: в честь "честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна" Церковь отмечает сразу несколько праздников: 6 октября - зачатие, 7 июля - рождество, 11 сентября - усекновение главы, 20 января - собор Иоанна Крестителя в честь праздника Крещения, 9 марта - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, 7 июня - третье обретение главы.

И, наконец, про народную интерпретацию праздника Рождества Иоанна Предтечи. Историки считают, что корни тут следует искать в языческих обрядах поклонения ветхозаветному царю Манассии, сохранившихся в Византии: есть описания, как они проходили в Константинополе XII века. Тогдашний патриарх призывал с ними покончить, но обряды смогли перекочевать и к нам. У нас они изначально вызывали осуждение Церкви. К примеру, в послании игумена Спасо-Елиазарова монастыря Памфила к псковскому наместнику и властям (1505 г.) обличается "языческое буйство" жителей Пскова в ночь на Рождество Иоанна Предтечи: "радость и веселие сатанинское", "неприязненные кличи и вопли", "всескверненые песни", "хребтом вихляние", "ногами скакание и топтание", пьянство и "глумливые игры" в ночь накануне Ивана Купалы. Можно долго размышлять о трансформации праздника Рождества Иоанна Предтечи в сознании непросвещенной части народа, но, очевидно, что дикие пляски или голые ночные оргии в воде, скорее дань безумству Иродиады, а не подвигу великого пророка Иоанна Предтечи.