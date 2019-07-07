Рыбаки потребовали запретить продажу китайских сетей

Вопрос о дешевых "китайских" сетях, которые заполонили водоемы, в ходе горячей линии" с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым задали рыболовы-любители из Мурманска и Кирова (смотрите видеосюжет). Как оказалось, несмотря на запрет рыбачить такими сетями и ввозить их в страну, запрет на продажу до сих пор отсутствует.

Вопрос рыбаков: Все реки и озера сейчас заставлены китайскими капроновыми сетями. Это настоящее бедствие: сети бросают, рыба в них путается и гибнет. И это по всей России. Почему нельзя запретить продажу этих сетей? Насколько нам известно, в Госдуме несколько раз рассматривался этот вопрос, но до сих пор соответствующий закон не был принят. У нас депутаты лоббируют интересы китайских производителей?

Виталий Молоков: Систематические обращения по сетям поступают и в электронном виде, и письменно. Самая распространенная фраза: "примите меры, такой-то водоем".

Начнем с того, что использование любых сетей запрещено практически по всей территории России. Разрешено только для некоторых категорий рыбаков - в Сибири, на Дальнем Востоке, применение разрешено, но в строго регламентированном порядке.

Кроме того, запрещен ввоз синтетических рыболовных сетей на территорию Российской Федерации, он подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда. С 2012 года органами прокуратуры, природоохранными прокурорами проводятся рейдовые мероприятия по рынкам, где выявляются незаконные орудия лова и предпринимаются меры к их уничтожению. Но это, к сожалению, не весь объем. Есть продажа через интернет и иные способы получить такую сеть.

В конце мая Росрыболовством по всей территории РФ была проведена акция "Всероссийский день без сетей". Мы ставили цель привлечь общественность, наладить взаимодействие с общественными организациями охотников-рыболовов. Привлекались вузы, в которых проводились лекции для студентов о том, какой вред несут брошенные орудия лова.

За два дня работы по всей территории РФ выявили больше трех с половиной тысяч сетей, которые в дальнейшем были уничтожены. Если какие-то из этих выявленных сетей были с рыбой, а это было в мае, то есть практически в запретный период, то материалы передавали в органы следствия для поиска тех, кто сети установили.

Полностью "горячую линию" о новых правилах рыболовства читайте в ближайшем номере "Российской газеты".