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Рубрика: Спорт

Салаха довели до слез

Сборная Египта выбыла из розыгрыша домашнего Кубка Африки
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 146(7904)
Едва на Кубке Африканских наций начался плей-офф, как турнир остался без страны хозяйки. Сборная Египта, считавшаяся одним из главных претендентов на титул, сенсационно уступила команде ЮАР - 0:1.

Предматчевые расклады однозначно были в пользу египтян. На групповом этапе "фараоны" выиграли все три матча, не пропустив при этом ни одного мяча. ЮАР, наоборот, оказалась худшей из команд, квалифицировавшихся в 1/8 финала. Тем более шокирующим стало поражение хозяев, игравших в Каире в присутствии 75 тысяч зрителей.

Фото: REUTERS
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Как и следовало ожидать, египтяне почти весь матч владели мячом. Но даже наличие такого супербомбардира, как Мохамед Салах, не помогло хозяевам поля распечатать ворота соперника. А вот южноафриканцам хватило всего одной контратаки. На 85-й минуте стремительный выпад сборной ЮАР завершился точным ударом Тембинкоси Лорча.

Сказать, что Египет накрыло разочарование - не сказать ничего. Лучше всего о происходящем - без слов - говорили полные слез глаза обезумевшего от горя Салаха. Нынешнее выступление для "фараонов" стало худшим в качестве хозяев Кубка Африки. В 1986 и 2000 году египтяне, принимавшие турнир, его выиграли, в 1959-м уступили в финале, а в 1974-м дошли до полуфинальной стадии.

Неудивительно, что провал сборной Египта повлек за собой целую череду отставок. Во-первых, свой пост оставил мексиканский специалист Хавьер Агирре, которого местные эксперты нещадно критиковали за "отсутствие тактики и стратегии". Более того, в отставку вместе с рядом функционеров ушел глава футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида, объяснив свое решение "моральным долгом".

Вслед за сборной Египта турнир покинули и действующие чемпионы Африканского континента камерунцы, ведомые легендарным голландцем Кларенсом Зеедорфом. В матче 1/8 финала "неукротимые львы", как именуют игроков Камеруна, уступили сборной Нигерии - 2:3.

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