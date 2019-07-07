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07.07.2019 16:53
Рубрика: Экономика

Чемоданы возвращаются

К 15 августа задержек с багажом в Шереметьево не будет
Текст: Екатерина Ясакова, Евгений Гайва
Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево должна стабилизироваться к 15 августа. Об этом сообщили в российском минтрансе, подводя итоги экстренного совещания.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Ожидается, что до 10 июля аэропорт представит уже утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации. "Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля", - приводятся слова министра транспорта Евгения Дитриха в сообщении, поступившем в редакцию. Он добавил, что до 15 августа ситуация должна кардинально улучшиться и стабилизироваться. Чиновник также отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево Хэндлинг". Как выяснилось, не на должном уровне была регламентирована часть технологических процессов и организована работа с персоналом.

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом

Для стабилизации ситуации уже сейчас ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний. Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18 до 20 часов вечера. "Перераспределяем слоты именно с этого периода времени. 4 рейса "Аэрофлота" перенаправляем из терминала D в другие терминалы. 4 рейса авиакомпании "Икар", 4 - "Северный ветер". Всего - 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены, - 1157 человек. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок", - пояснил министр.

Также планируется перераспределить багаж в терминал E. Это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D. Среди других мер - усиление подразделения по обработке трансферного багажа. Дополнительно добавлено около 30 звеньев этой системы. Напомним, проблемы с выдачей багажа начались в конце мая. Пассажирам приходилось ждать его по несколько часов, и некоторые так и улетали без своих чемоданов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Минтранс
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