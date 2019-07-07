Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево должна стабилизироваться к 15 августа. Об этом сообщили в российском минтрансе, подводя итоги экстренного совещания.

Ожидается, что до 10 июля аэропорт представит уже утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации. "Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля", - приводятся слова министра транспорта Евгения Дитриха в сообщении, поступившем в редакцию. Он добавил, что до 15 августа ситуация должна кардинально улучшиться и стабилизироваться. Чиновник также отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево Хэндлинг". Как выяснилось, не на должном уровне была регламентирована часть технологических процессов и организована работа с персоналом.

Для стабилизации ситуации уже сейчас ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний. Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18 до 20 часов вечера. "Перераспределяем слоты именно с этого периода времени. 4 рейса "Аэрофлота" перенаправляем из терминала D в другие терминалы. 4 рейса авиакомпании "Икар", 4 - "Северный ветер". Всего - 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены, - 1157 человек. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок", - пояснил министр.

Также планируется перераспределить багаж в терминал E. Это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D. Среди других мер - усиление подразделения по обработке трансферного багажа. Дополнительно добавлено около 30 звеньев этой системы. Напомним, проблемы с выдачей багажа начались в конце мая. Пассажирам приходилось ждать его по несколько часов, и некоторые так и улетали без своих чемоданов.