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07.07.2019 18:23
Рубрика: Спорт

В Неаполе страсти

У сборной России уже много наград, но маловато золота
Текст: Владимир Ильин
На юбилейной, 30-й Всемирной летней Универсиаде в Италии спортсмены сборной России каждый день поднимаются на пьедестал почета, но пока у команды маловато наград высшего достоинства. Вчера на момент подписания этого номера "РГ" в нашей копилке было четыре "золота", 11 серебряных и дюжина бронзовых медалей.
Фото: РИА Новости
Вторая неделя Уимблдона пройдет без российских одиночников

Первым российским чемпионом нынешней Универсиады стал дзюдоист Руслан Шахбазов, который в весовой категории свыше 90 кг победил в финальном поединке японца Канту Накано. Затем пловец Григорий Тарасевич первенствовал на дистанции 100 метров на спине, Евгений Прокопчук стал вторым нашим победителем в турнире дзюдоистов (категория до 70 кг), а вчера в первой половине дня в соревнованиях гимнастов отличился Кирилл Прокопьев, получивший высшие оценки за вольные упражнения.

По общему числу наград в воскресенье днем сборная России лидировала, а вот по "золоту" занимала только четвертое место, пропуская вперед Японию (12), Китай (9) и США (7).

Тем временем набирают ход турниры по командным игровым видам спорта, традиционно вызывающие у болельщиков особый интерес. Сейчас стоит обратить внимание на разницу в подходах формирования наших сборных по баскетболу и волейболу. Если у мастеров летающего мяча страну на Универсиаде фактически представляют вторые сборные, где целый ряд игроков этим летом уже выступал в матчах Лиги наций, то у баскетболистов в основном задействованы ребята и девушки из команд чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

В волейболе пока уверенно побеждаем всех соперников и гарантировали себе выход в четвертьфинал. В мужской сборной поздравим с дебютом в самостоятельной тренерской карьере Алексея Вербова, хотя он еще остается действующим игроком казанского "Зенита". Баскетболистки с двумя победами и одним поражением пробились в плей-офф, а мужчины стали аутсайдерами группы и за награды уже не побьются. 

Спорт
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