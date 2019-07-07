Долгожданный законопроект о совершенствовании пожарного надзора может поступить в Госдуму уже через месяц. Все согласования по документу, по словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, вроде завершены, хотя тема крайне специфическая и непростая.

Речь о том законопроекте, который начали разрабатывать чуть ли не на следующий день после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Уже тогда в целом было понятно, где есть узкие места и чего добивается МЧС. Проблема в целом проста: с принятием нового Градостроительного кодекса пожарные лишились права подписи на проектных документах о введении зданий в эксплуатацию, а соответственно, и права требовать внесения изменений в проекты с учетом противопожарных норм.

Но несмотря на резонанс после пожара в Кемерово и разрекламированную работу над новым законопроектом, разработка документа буксовала. Не единожды главный противопожарный инспектор МЧС России Ринат Еникеев выступал на пресс-конференциях в ТАСС по этой теме. Загвоздка заключалась в несовпадении интересов МЧС, строителей и бизнеса. Противопожарные нормативы и требования пожарной безопасности, если бы они действовали сейчас, потребовали бы от строителей и владельцев зданий серьезных вложений в переоборудование, а то и полную перестройку объектов с массовым пребыванием людей. И вот на очередной пресс-конференции в ТАСС Ринат Еникеев, еще раз подтвердив наличие этих нюансов, все же заявил, что их, наконец-то, удалось преодолеть.

Этот законопроект - чувствительная тема для МЧС и бизнеса. Но еще месяц-полтора, и он будет в Госдуме

По его словам, законопроект о совершенствовании пожарного надзора предусматривает обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении госэкспертизы проектной документации при строительстве зданий, где предполагается массовое пребывание людей.

- Этот законопроект - чувствительная тема для МЧС и бизнеса. Он дорабатывается, "прощупывается" экспертами. Месяц-полтора, и он будет в парламенте, - сказал Ринат Еникеев.

Компромисс, судя по острожным высказываниям Еникеева, состоит в том, что строительные СНИПы и требования для ввода зданий в эксплуатацию, действующие сейчас, останутся основными и надзор продолжит осуществляться в рамках Госстройнадзора. Но при этом допуск получат и должностные лица органов государственного пожарного надзора. А аттестацией этих экспертов будет заниматься МЧС. Плюс органы Госпожнадзора смогут проверять такие объекты в целом, включая все коммерческие точки в них.