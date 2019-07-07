Новости

В Мексику не пустили еще 14 россиян 22:26
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 22:13
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 21:52
Футболистки из США стали чемпионками мира 21:14
В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек 21:09
Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией 21:07
Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции 20:58
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 20:55
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 20:34
Kenzo объявили имя нового креативного директора 20:03
Skoda Yeti за 500 тысяч рублей: выбираем самую беспроблемную версию 19:55
В Южной Корее арестовали россиянина за употребление наркотиков и дебош 19:16
Нового худрука театра Волкова представят в августе 18:45
Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков 18:39
Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 17:48
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 17:42
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 17:35
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 17:02
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 17:02
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 16:24
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 16:20
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 16:18
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет 16:00
Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения 15:45
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 21:15
Рубрика: Власть

Дым рассеялся

Участие пожарных в экспертизе проектов зданий все-таки будет обязательным
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Долгожданный законопроект о совершенствовании пожарного надзора может поступить в Госдуму уже через месяц. Все согласования по документу, по словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, вроде завершены, хотя тема крайне специфическая и непростая.

Речь о том законопроекте, который начали разрабатывать чуть ли не на следующий день после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Уже тогда в целом было понятно, где есть узкие места и чего добивается МЧС. Проблема в целом проста: с принятием нового Градостроительного кодекса пожарные лишились права подписи на проектных документах о введении зданий в эксплуатацию, а соответственно, и права требовать внесения изменений в проекты с учетом противопожарных норм.

Путин сказал, на сколько должна вырасти зарплата пожарного

Но несмотря на резонанс после пожара в Кемерово и разрекламированную работу над новым законопроектом, разработка документа буксовала. Не единожды главный противопожарный инспектор МЧС России Ринат Еникеев выступал на пресс-конференциях в ТАСС по этой теме. Загвоздка заключалась в несовпадении интересов МЧС, строителей и бизнеса. Противопожарные нормативы и требования пожарной безопасности, если бы они действовали сейчас, потребовали бы от строителей и владельцев зданий серьезных вложений в переоборудование, а то и полную перестройку объектов с массовым пребыванием людей. И вот на очередной пресс-конференции в ТАСС Ринат Еникеев, еще раз подтвердив наличие этих нюансов, все же заявил, что их, наконец-то, удалось преодолеть.

Этот законопроект - чувствительная тема для МЧС и бизнеса. Но еще месяц-полтора, и он будет в Госдуме

По его словам, законопроект о совершенствовании пожарного надзора предусматривает обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении госэкспертизы проектной документации при строительстве зданий, где предполагается массовое пребывание людей.

Эксперты МЧС обсудили нормы пожарной безопасности для высоток

- Этот законопроект - чувствительная тема для МЧС и бизнеса. Он дорабатывается, "прощупывается" экспертами. Месяц-полтора, и он будет в парламенте, - сказал Ринат Еникеев.

Компромисс, судя по острожным высказываниям Еникеева, состоит в том, что строительные СНИПы и требования для ввода зданий в эксплуатацию, действующие сейчас, останутся основными и надзор продолжит осуществляться в рамках Госстройнадзора. Но при этом допуск получат и должностные лица органов государственного пожарного надзора. А аттестацией этих экспертов будет заниматься МЧС. Плюс органы Госпожнадзора смогут проверять такие объекты в целом, включая все коммерческие точки в них.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж