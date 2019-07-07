Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе

Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц. Как передает strana.ua, преступник был задержан, девушкам оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина заперся в одном из кредитных учреждений Одессы с двумя сотрудницами. Они успели нажать тревожную кнопку. Прибывшая на место полиция начала переговоры с преступником, требовавшим миллион долларов и вертолет. В конце концов, он понизил свои требования до 100 тысяч долларов.

Через три часа после начала операции по освобождению стражи порядка устроили штурм здания.