Украинский военный расстрелял националистов "Азова"

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по националистам из подразделения "Азов". Два человека с ранениями направлены в госпиталь.

Инциденту предшествовал конфликт, возникший на почве идеологических разногласий. Автомат в качестве аргумента использовал некий Елистаров - военнослужащий второго батальона 30 бригады ВСУ. Рядовому не понравилось то, что ему сказал националист, выполняющий задачи в районе Новолуганского.

Днем ранее в ходе другого конфликта был застрелен военнослужащий первого батальона 54 бригады ВСУ. Конфликт возник между сослуживцами в процессе употребления спиртных напитков, сообщает РИА Новости.