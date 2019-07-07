В Болгарии разработают кулинарно-лингвистическую карту страны

Ученые Болгарской академии наук создадут интерактивную карту, которая отразит особенности различных региональных диалектов через демонстрацию традиционных кулинарных блюд.

Как рассказала в интервью БНР руководитель проекта Ана Кочева, карта будет содержать информацию о характерных особенностях местных диалектов, а также видео, обучающие технологиям приготовления гастрономических специалитетов.

"Наш кругозор в сфере кулинарии сейчас так широк, что в любви к иностранным блюдам и рецептам мы забыли родные, - подчеркнула Кочева. - Мы хотим оглянуться и узнать, чем питались наши предки".

По словам исследователя, участники возглавляемой ею экспедиции уже открыли для себя удивительные блюда, как основные, так и десерты, которые не должны быть забыты последующими поколениями.

Как отметила Кочева, аналога разрабатываемой карты в мире не существует.