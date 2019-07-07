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Рубрика: В мире

В Бразилии на 89 году жизни скончался отец босса-новы

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Великий певец и композитор Жуау Жилберто, основатель музыкального стиля босса-нова, скончался в субботу в одной из клиник Рио-де-Жанейро. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сын музыканта Марсело Жилберто.

"Ушел мой отец. Его борьба была доблестной, он старался сохранить достоинство в свете утраты своей независимости", - написал Марсело.

Фото: twitter.com/billboard
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Накануне Жуау Жилберто начал прохождение обследования в одной из платных клиник Рио-де-Жанейро. Состояние здоровья основателя босса-новы начало ухудшаться несколько месяцев назад после смерти его близкого друга и одновременно бывшей жены Миуши.

Девятого июня музыканту исполнилось 88 лет. Последние десятилетия он жил в затворничестве. Известный своим тяжелым характером он никого не принимал и отказывал журналистам в интервью.

Жуау Жилберто родился в 1931 году в небольшом городе северо-восточного бразильского штата Баия.

В 1950 году он переехал в Рио-де-Жанейро, а в 1959 году записал собственную пластинку под названием Сhega de Saudade, которая впоследствии прославила его на весь мир.

В мире Южная Америка Бразилия Общество Утраты Культура Музыка
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