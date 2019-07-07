В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет

Руководство Университета Эдинбурга приняло решение посмертно удостоить дипломами об окончании вуза семерых студенток медицинского факультета. Сделано это с целью исправления исторической несправедливости возрастом 150 лет. Поступившие на обучение в 1869 году девушки, ставшие известными как "Эдинбуржская семерка", стали первыми женщинами Великобритании, допущенными к получению медицинского образования.

В годы обучения девушки столкнулись с постоянной и ничем неприкрытой дискриминацией со стороны мужского состава университета, как со стороны профессоров, так и студентов. Одной из самых ярких картин издевательств над ними стал случай под названием "Бунт хирургов". Во время лекции по анатомии однокурсники закидали девушек грязью и помоями. В конечном итоге, тогдашнее руководство вуза сделало все возможное, чтобы они не получили официальные документы о высшем образовании.

Борьба девушек за право женщин получать высшее образование приобрела национальный масштаб и знаменитых сторонников, включая Чарльза Дарвина, и уже в 1877 году было принято соответствующее законодательство. Спустя полтора столетия дипломы "семерки" были вручены семерым новоиспеченным выпускницам университета в ходе торжественной церемонии.

"Мы крайне рады сегодня присвоить соответствующие степени этой невероятной группе женщин. Сегрегация и дискриминация, с которой столкнулась "Эдинбуржская семерка", безусловно, относятся к истории, но и в наши дни существует масса барьеров, препятствующих талантливым людям достичь успеха в университетах", заявил прессе вице-президент вуза Питер Мэтисон.