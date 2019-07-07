В Южной Корее арестовали россиянина за употребление наркотиков и дебош

Служба береговой охраны южнокорейского города Тонхэ арестовала гражданина России, которого обвиняют в употреблении наркотиков и дебоше на борту международного судна, которое следовало из Владивостока в Южную Корею.

Как говорится в официальном пресс-релизе, распространённом Управлением по Тонхэ Службы береговой охраны Республики Корея, инцидент произошёл в 5-45 утра (по Сеулу) 4 июля на борту международного пассажирского судна, которое следовало по маршруту Владивосток-Тонхэ.

46-летний гражданин России, названный лишь по первой букве имени - "А.", ворвался в каюту, где находилась японская пара. Ему попытался помешать стюард, которого А. стал избивать. В конце концов нападавшего удалось скрутить.

При этом было обращено внимание, что у него были расширены зрачки, вёл он себя неадекватно. Возникло предположение, что он находился под воздействием наркотических веществ.

По прибытию в порт Тонхэ задержанного сдали сотрудникам Службы береговой охраны (СБО), который немедленно арестовали его. Первичные тесты подтвердили наличие в крови А следов наркотических веществ.

В СБО Республики Корея заявили, что они намерены требовать самого жёсткого наказания для дебошира "в целях обеспечения безопасности на международных судах".